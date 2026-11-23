Nach mehr als neun Jahren Haft hat der ehemalige "Costa Concordia"-Kapitän Francesco Schettino das römische Gefängnis Rebibbia verlassen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der 64-Jährige arbeitet nun im Rahmen einer alternativen Strafvollzugsmaßnahme in einem Altersheim in seiner Heimatstadt Meta nahe Neapel. Nach der Ankunft traf Schettino seine Tochter und seine Schwester wieder, wie Medien berichteten. In der Öffentlichkeit zeigte er sich zunächst nicht. Bei dem Schiffsunglück waren 32 Menschen gestorben.

Schettino hatte im Mai 2017 seine Gefängnisstrafe angetreten. Wegen des Unglücks der "Costa Concordia" vor der Insel Giglio am 13. Jänner 2012 war er zu 16 Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden.

Reststrafe außerhalb des Gefängnisses

Das römische Strafvollstreckungsgericht gewährte ihm nach Prüfung seiner Resozialisierungsbemühungen und seines Verhaltens während der Haft die Möglichkeit, den weiteren Strafvollzug außerhalb des Gefängnisses zu verbüßen. Dafür muss Schettino gemeinnützige Arbeit leisten und ein strenges Programm einhalten. Das vollständige Ende seiner Strafe ist für 2030 vorgesehen.

© Getty Images

Der ehemalige Kapitän war nach dem Unglück auch deshalb scharf kritisiert worden, weil er das sinkende Kreuzfahrtschiff verlassen hatte, während die Evakuierung der Passagiere noch im Gange war. Die "Costa Concordia" hatte vor der Insel Giglio in der Toskana einen Felsen gerammt und war anschließend gekentert. An Bord befanden sich mehr als 4.200 Menschen. Alle 77 österreichischen Passagiere überlebten die Katastrophe. 2023 war Schettino mit seinem Antrag auf eine Neuauflage des Verfahrens vor dem Obersten Gerichtshof gescheitert.