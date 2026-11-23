Dramatische Szenen in Schalladorf im Bezirk Hollabrunn! Als die ersten Feuerwehrleute am Sonntag kurz vor Mittag eintrafen, stand ein Gebäude bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten sich da schon bis auf den Dachstuhl ausgebreitet.

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Einsatzleiter René Schiman ließ sofort die Alarmstufe auf B3 erhöhen. Acht Feuerwehren mit insgesamt 100 Mitgliedern und 15 Fahrzeugen rückten an. Die Löschmannschaften kämpften von zwei Seiten gegen das Feuer: Atemschutztrupps drangen ins Gebäude vor, weitere Kräfte bekämpften die Flammen von außen. Insgesamt standen 47 Atemschutzträger im Einsatz.

Nachbarn in großer Gefahr

Besonders brenzlig: Das Gebäude ist direkt an Nachbarhäuser angebaut. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude konnte jedoch verhindert werden. Mithilfe der Drehleiter aus Hollabrunn gelang es den Einsatzkräften, vor allem den Brand im Dachbereich rasch unter Kontrolle zu bringen.

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Zwei Bewohner im Krankenhaus untersucht

Die beiden Bewohner des Hauses konnten gerettet werden. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Verletzungen wurden im Bericht nicht genannt.

Intensiver Kampf ging glücklich aus

Um 13.12 Uhr gab die Einsatzleitung schließlich Entwarnung und meldete "Brand aus". Nach weiteren Kontrollen und intensiven Nachlöscharbeiten war der Einsatz gegen 14.30 Uhr beendet. Eine Brandwache bleibt vor Ort, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.