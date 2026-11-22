In Österreich steht diese Woche ein echter Wetterumschwung bevor. Nach einem teils noch freundlichen Start bringt eine Störungszone ab der Wochenmitte kältere Luft und Schneefall bis in ganz tiefe Lagen.

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Laut Prognose der Geosphere Austria setzt am Mittwoch von Süden her Schneefall ein, der auch tiefe Lagen erreicht. Bevor es aber so weit ist, zeigt sich das Wetter zum Wochenstart noch von einer anderen Seite. Der Montag startet vielerorts dicht bewölkt, wobei im Westen zeitweise leichter Regen oder Schnee fällt. Im weiteren Tagesverlauf beruhigt sich die Lage allerdings und die Sonne kommt immer öfter durch. Das Thermometer klettert dabei auf Werte zwischen einem und sieben Grad.

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Sonne und frostiger Dienstag

Der Dienstag zeigt sich dann von seiner freundlichen Seite und verläuft sehr sonnig. Lediglich inneralpin hält sich vereinzelt seichter Frühnebel. Nach einer frostigen Nacht mit Frühtemperaturen von minus neun bis null Grad erreichen die Höchstwerte ein bis sechs Grad. Am Nachmittag machen sich jedoch im Süden und teilweise im Westen erste Vorboten bemerkbar: Die Wolken einer aufziehenden Störungszone ziehen langsam heran.

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Störungszone bringt ab Mittwoch Schnee

Am Mittwoch übernehmen diese Wolken im Westen und Süden schließlich komplett das Kommando. Tagsüber setzt dort bald Regen oder Schneefall ein. Während die Flocken in den südlichen Beckenlagen meist bis in tiefe Lagen fallen, liegt die Schneefallgrenze in Vorarlberg und Nordtirol vorerst noch zwischen 1.000 und 1.300 Metern Seehöhe. Im Norden und Osten Österreichs lacht zunächst noch öfter die Sonne durch hohe Wolkenfelder. Erst im Laufe des Nachmittags zieht es auch dort zu, ehe ab den Abendstunden leichte Schneefälle von Süden her übergreifen. Die Höchstwerte pendeln sich zwischen minus zwei und plus fünf Grad ein.

Trüber Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag dominieren in ganz Österreich dichte Wolken das Geschehen und es schneit immer wieder, oft bis ganz nach unten. Nur im Westen liegt die Schneefallgrenze anfangs noch zwischen 600 und 800 Metern, sinkt dort aber im Tagesverlauf ebenfalls langsam ab. Mehr als minus zwei bis plus drei Grad sind nicht drin. Auch am Freitag bleibt die Wolkendecke dicht. Vor allem in der Osthälfte kann es zeitweise noch leicht bis in tiefe Lagen schneien. Weiter im Westen bleibt es hingegen trocken und die Wolken lockern tagsüber ein wenig auf. An den Temperaturen ändert sich im Vergleich zum Vortag nichts.