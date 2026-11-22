Wie gut ist Europa gegen russische Luftangriffe geschützt? Der ehemalige US-General Ben Hodges warnt vor massiven Schwachstellen bei der Luftverteidigung und nennt konkrete Angriffsziele.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In der Ukraine gehören nächtliche Einschläge von russischen Raketen und Drohnen zum Alltag. Laut Ben Hodges (68), dem ehemaligen Oberbefehlshaber der US-Armee in Europa, könnten ähnliche Szenarien bei einem bewaffneten Konflikt auch Nato-Staaten treffen. In einer Kurzdokumentation des schwedischen Senders SVT zeichnet der pensionierte General ein düsteres Bild der aktuellen Lage: Europas Luftverteidigung sei auf einen Krieg mit Russland nicht genug vorbereitet.

Städte im Visier Moskaus

In dem TV-Beitrag zieht Hodges einen direkten Vergleich zur aktuellen Situation in der Ukraine: "Stellen Sie sich vor, was jede Nacht in Odessa, Kiew oder Charkiw passiert, aber ersetzen Sie diese Städte durch Bremerhaven in Deutschland, Danzig in Polen oder Riga in Lettland. Genau das wird passieren." Sollte es zu einem militärischen Konflikt kommen, würde Moskau seine aktuelle Taktik laut dem Ex-Militär auch gegen Nato-Länder anwenden. "Sie werden Raketen, Drohnen und Gleitbomben einsetzen, um unsere Infrastruktur zu zerstören, und ich glaube nicht, dass wir darauf vorbereitet sind", warnt er.

Häfen und Brücken gefährdet

Besonders kritisch sieht Hodges die Lage rund um militärische Nachschubwege. Um im Ernstfall schnell Verstärkung über die Ostsee ins Baltikum zu verlegen, ist die Nato auf bestimmte Logistik-Knotenpunkte angewiesen. Neben Bremerhaven nennt Hodges auch schwedische Häfen wie Göteborg als potenzielle Ziele – genauso wie die dorthin führenden Bahnstrecken und Brücken. "Die Russen wissen, welche Häfen für den Transport militärischer Güter genutzt werden, und genau diese Häfen werden sie ins Visier nehmen", erklärt er.

Engpässe bei der Munition

Als Hauptprobleme macht der 68-Jährige zwei Faktoren aus: Zum einen fehle es massiv an Flugabwehrmunition, was auf den US-Krieg gegen den Iran Anfang des Jahres zurückzuführen sei. Zum anderen trainiere die Nato zu selten unter echten Kriegsbedingungen. Hodges fordert deshalb eine länderübergreifende Großübung aller Teilstreitkräfte. Dabei müssten Soldatinnen und Soldaten lernen, auch unter Beschuss, Hackerangriffen und elektronischen Störungen handlungsfähig zu bleiben.

Schwedens Luftabwehr stößt an Grenzen

Auch beim schwedischen Militär geht man davon aus, dass Russland im Kriegsfall früh auf weitreichende Waffen setzen würde. Sofia Westermark, Chefin des schwedischen Luftverteidigungsregiments Lv6, stellt bei SVT klar, was aktuell machbar ist: Die vorhandenen Systeme können nur einzelne, besonders wichtige Objekte abschirmen. Eine flächendeckende Verteidigung des gesamten Landes sei weder geplant noch umsetzbar. Um die Situation zu verbessern, wird die Luftverteidigung derzeit aber erweitert – unter anderem durch Flugabwehrsysteme auf Schiffen und neue Kapazitäten bei der Luftwaffe.