Beim FC Bayern sorgt ein vertrauliches Treffen am Tegernsee für neue Brisanz. Im Zentrum steht die vertragliche Zukunft von Offensiv-Star Jamal Musiala nach längeren Ausfallzeiten.

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Hinter den Kulissen des deutschen Rekordmeisters tut sich in einer wichtigen Personalfrage wieder einiges. Während sich das Team auf die kommenden Pflichtspiele einstellt, befasst sich die Chefetage mit einer Weichenstellung, die den Klub auf lange Sicht prägen könnte. Dabei dreht sich alles um den deutschen Nationalspieler Jamal Musiala und seine weitere Perspektive in München.

Vertrauliche Gespräche am Tegernsee

Eigentlich wirkte die Zukunft des Spielmachers an der Säbener Straße längst in trockenen Tüchern, nachdem er sein Arbeitspapier im Februar 2025 vorzeitig bis zum Sommer 2030 verlängert hatte. Doch nach längeren gesundheitlichen Pausen wird die bestehende Vereinbarung zwischen der Vereinsführung und dem Management des Kickers nun neu aufgerollt. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, bat Ehrenpräsident Uli Hoeneß den Berater Christian Schmid bereits im Sommer auf sein privates Anwesen an den Tegernsee. Auf der Terrasse loteten beide Parteien die Rahmenbedingungen neu aus und berieten über die nächsten Schritte unter den veränderten sportlichen Vorzeichen.

Mündliche Absprache über Unterstützung

Laut dem Bericht verständigte man sich vor Ort auf ein mündliches Gentlemen's Agreement. Der Verein versprach seinem Offensivspieler dabei die volle Rückendeckung auf dem Weg zurück zur alten Stärke. Hoeneß selbst stellte im Rahmen einer Veranstaltung in Hamburg klar: "Ich bin kein Prophet, aber er weiß und muss wissen, dass wir alles tun, um ihm zu helfen." Im Gegenzug erhofften sich die Verantwortlichen allerdings Entgegenkommen, falls das Leistungsniveau dauerhaft sinken sollte.

Streitpunkt beim künftigen Jahresgehalt

Ein entscheidender Knackpunkt dieser Unterredung betrifft die Bezahlung des Profis. Sollte es dem Angreifer nicht mehr gelingen, konstant an seine früheren Top-Leistungen anzuknüpfen, stand eine Reduzierung des Jahresgehalts im Raum. Auch Karl-Heinz Rummenigge fand bei Sky deutliche Worte und erklärte, die vereinbarten Summen seien ohne eine vollständige Genesung "mit Verlaub" nicht mehr darstellbar. Aufseiten des Spielers stößt ein solcher Verzicht allerdings auf Ablehnung.

Pochen auf gültigen Kontrakt

Wie aus Informationen von ran hervorgeht, besteht das Umfeld des Nationalspielers auf die Einhaltung des laufenden Vertrags bis ins Jahr 2030. In Branchenkreisen werden die jüngsten öffentlichen Aussagen der Klubbosse als strategischer Schritt gedeutet, um die eigene Verhandlungsposition nach außen zu stärken. Zuvor hatte bereits Hoeneß öffentlich Zweifel an Musialas Leistungsfähigkeit geäußert und damit die Debatte um das Verhältnis zwischen sportlichem Ertrag und Vergütung weiter angeheizt.