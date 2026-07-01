Sommerferien mit der Niederösterreich-CARD

Mit dem Beginn der Sommerferien startet in Niederösterreich die Hochsaison für Ausflüge, Kurzurlaube und spontane Entdeckungen.

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Die Niederösterreich-CARD bietet in der Saison 2026/2027 freien Eintritt zu rund 365 Ausflugszielen in Niederösterreich und den angrenzenden Bundesländern – von historischen Burgen und Schlössern bis hin zu spannenden Erlebniswelten und Naturparks.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: "Niederösterreich ist das Land der Ausflüge und Kurzurlaube. Kaum irgendwo sonst liegen beeindruckende Natur, kulturelle Schätze und unvergessliche Freizeiterlebnisse so nah beieinander. Die Sommerferien sind die schönste Gelegenheit, unsere Heimat neu zu entdecken, gemeinsame Zeit mit der Familie zu verbringen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Wer seinen Urlaub in Niederösterreich verbringt, erlebt die Vielfalt unseres Landes und stärkt gleichzeitig die Regionen, die Betriebe und die vielen Menschen, die mit Herz und Leidenschaft unsere Gäste willkommen heißen."

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt, dass viele Ausflugsziele und Unterkünfte für die Sommerferien gut ohne Auto erreichbar seien und sich bequem mit Bahn, Bus oder dem Rad kombinieren ließen. Für alle, die daraus einen Aktiv- oder Radurlaub machen möchten, bieten die Radpartner Niederösterreich passende Betriebe, die auf die Bedürfnisse von Radfahrerinnen und Radfahrern abgestimmt sind. Auch die Niederösterreich-CARD setzt seit heuer einen Schwerpunkt auf radfreundliche Ausflugsziele und macht diese für Gäste gezielt sichtbar.

Klemens Wögerer, Geschäftsführer der Niederösterreich-CARD, verweist darauf, dass rund 365 Ausflugsziele in der CARD-Saison 2026/2027 abwechslungsreiche Erlebnisse für die ganze Familie bereithalten – ob geschichtsträchtige Burgen und Schlösser, interaktive Museen, blühende Gärten oder erfrischende Bäder. Viele davon seien bequem öffentlich erreichbar, ideal für eine entspannte Anreise ohne Stress am Steuer.

Autofrei durch die Wachau

Am Donauradweg lautet das Motto: autofrei durch die Wachau. Bei einer der Nextbike-Stationen in Krems oder Melk können sich CARD-Inhaberinnen und CARD-Inhaber ihr Fahrrad kostenlos für einen ganzen Tag ausborgen. Mit der VOR Tageskarte Wachau lässt sich die Region autofrei und kostenlos mit Bus, Bahn oder Fähre erkunden (Achtung: Fahrradaufpreis!). Entlang des Weges warten unter anderem das Karikaturmuseum Krems, das Schifffahrtsmuseum, der Minigolf Bahnenclub Krems-Wachau sowie Stift Melk. Auch zu Fuß lässt sich die Wachau erleben, etwa am Wachauer Marillen Erlebnis Weg.

Weinviertel, Wienerwald und Waldviertel

Wer entspannte, mehrtägige Radtouren sucht, wird im Weinviertel fündig: Die Familienroute rund um Retz führt bis nach Tschechien, entlang der Bahntrasse verkehrt zudem der Reblausexpress von Drosendorf nach Retz – mit vorab reservierter, kostenloser Fahrradmitnahme für CARD-Inhaberinnen und Inhaber.

Im Wienerwald zählen der Thermenradweg und der Triestingau-Radweg zu den beliebtesten Routen, mit Zielen wie der Römertherme Baden, dem Puppen- und Spielzeugmuseum Baden oder dem Schlosspark Laxenburg samt Franzensburg und Bootsfahrt.

Im Waldviertel lockt die nostalgische Waldviertelbahn: Von Gmünd aus führt die Schmalspurbahn mit "Jausenwagerl" bis Litschau und Groß Gerungs, ergänzt durch eine Entdeckerkarte mit Rätseln für zusätzlichen Spaß. Auch ein Aufenthalt in der Sole Felsen Welt bietet sich an, verbunden mit einer Wanderung im Naturpark Blockheide Gmünd-Eibenstein mit seinen bizarren Wackelsteinen.

Wiener Alpen und Mostviertel

In den Wiener Alpen warten Kultur und Action: In Wiener Neustadt lohnt ein Besuch im Museum St. Peter an der Sperr mit seiner Mitmachausstellung für junges Gemüse ab acht Jahren. Auch das Erlebnis(frei)bad Aqua Nova, das Flugmuseum Aviaticum und die größte Boulderhalle Niederösterreichs, die Big Wall Bouldering, sind für CARD-Inhaberinnen und Inhaber kostenlos zugänglich.

Das Mostviertel punktet mit Rad- und Bergerlebnissen: Gleich drei familienfreundliche Touren führen am Ybbstalradweg rund um Göstling an der Ybbs, eine davon zum beliebten Lunzer See mit Seebad. Ein Fixpunkt im Sommerkalender ist zudem die Niederösterreichische Landesausstellung "WENN DIE WELT KOPF STEHT" im Landesklinikum Mauer.

Weitere Tipps und alle Informationen zur Niederösterreich-CARD gibt es online auf www.niederoesterreich-card.at.