Ninja Parcours Tour erstmals in Wien

Action pur im Westfield Donau Zentrum: Von 9. bis 11. Juli 2026 verwandelt sich das Einkaufszentrum erstmals in eine echte Ninja-Arena.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Ninja Parcours Tour bringt einen professionellen Hindernis-Parcours nach Wien, bei dem Besucher:innen drei Tage lang ihre Geschicklichkeit, Kraft und Koordination unter Beweis stellen können. Mit dabei sind zwei bekannte Gesichter der Ninja-Warrior-Szene: Ali Moussa alias "Ninja Hulk" und Shariq Reza.

Die Ninja Parcours Tour zählt zu den größten mobilen Ninja-Sport-Formaten im deutschsprachigen Raum und tourt regelmäßig durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Wien-Stopp im Donau Zentrum ist heuer die österreichische Premiere. Der professionelle Parcours fordert Koordination, Kraft und Geschicklichkeit gleichermaßen und steht Besucher:innen jeden Alters offen – ob Familien, Kinder, Jugendliche, Schulklassen oder ganze Sportvereine.

Zwei Ninja-Stars live vor Ort

Für besonderes Flair sorgen Ali Moussa und Shariq Reza, die während des gesamten Tour-Stopps in Wien präsent sind. Die beiden zeigen ihr Können direkt am Parcours, geben Einblicke in den Sport und stehen den Besucher:innen für Fotos und Fragen zur Verfügung. "Ninja-Sport verbindet Kraft, Ausdauer, Koordination und mentale Stärke wie kaum eine andere Sportart", so Moussa. Es gehe dabei nicht darum, besser zu sein als andere, sondern die eigenen Grenzen zu überwinden.

Deputy General Manager Tobias Memminger betont, dass man im Westfield Donau Zentrum gerade in den Sommerferien aktive Angebote für Familien schaffen wolle – eine Gelegenheit, eine Sportart auszuprobieren, die viele bislang nur aus dem Fernsehen kennen.

Wettbewerb mit Finalqualifikation am 11. Juli

Höhepunkt der drei Tage ist der große Ninja-Wettbewerb am Samstag, 11. Juli, ab 13 Uhr. Teilnehmer:innen messen sich direkt am Parcours und können sich für das große Tour-Finale vor Live-Publikum qualifizieren. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an baer@partus.live, die Teilnahmegebühr beträgt 45 Euro, für Westfield Club-Mitglieder 25 Euro.

Mit der Ninja Parcours Tour erweitert das Donau Zentrum sein Sommerprogramm um ein außergewöhnliches Mitmach-Event – drei Tage voller Bewegung, Action und Begegnungen mit echten Ninja-Profis.