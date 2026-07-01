Das sind die wertvollsten Marken Österreichs

Red Bull bleibt unangefochten die wertvollste Marke Österreichs.

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Mit einem Wert von rund 20,1 Mrd. Euro hält der Getränkehersteller den zweitplatzierten Glücksspielkonzern Novomatic mit einem Markenwert von rund 4 Mrd. Euro deutlich auf Abstand, zeigt die heurige Ausgabe der Markenwert Studie. Die Erste Bank schob sich mit einem Markenwertsprung von 26,6 Prozent auf rund 2,9 Mrd. Euro auf den dritten Rang. Die 10 Top-Marken sind zusammen 40,5 Mrd. Euro Wert.

Damit konnten sie laut dem vom European Brand Institute (EBI) vorgelegten Vergleich den Markenwert gegenüber dem zum Vorjahr um 3,8 Prozent steigern. Das übertreffe das nationale Wirtschaftswachstum und unterstreiche, dass starke Marken wirklich zur Stabilität beitragen, betonte Studienautor Gerhard Hrebicek am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Er fordert eine "österreichische Markenstrategie" als "wichtigen Impuls" für den Standort.

Top Ten, Markenwert in Milliarden Euro 2026, Veränderung zu 2025 in Prozent, Quelle: European Brand Institute; Die Auslieferung der APA-Grafiken als Embed-Code ist ausschließlich Kunden mit einer gültigen Vereinbarung für Grafik-Pauschalierung vorbehalten. Dabei inkludiert sind automatisierte Schrift- und Farbanpassungen an die jeweilige CI. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Grafik-Team unter grafik@apa.at. GRAFIK 0824-26 © APA

Alle wachsen, außer der Verbund

Auf dem vierten Platz rangiert mit 2,8 Mrd. Euro Markenwert Spar, der wertvollste Lebensmittelhändler Österreichs konnte 4,9 Prozent zulegen. Es folgen die ÖBB mit 2,4 Mrd. Euro (plus 3,9 Prozent), Swarovski mit 2,3 Mrd. Euro (plus 2,3 Prozent) und Raiffeisen mit 2,1 Mrd. Euro (plus 3,8 Prozent).

Zwar verzeichnete der Verbund mit einem Minus von 10,6 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro den einzigen Markenwertrückgang, konnte dennoch Platz acht behaupten. Als einen Grund für das Minus nannte Hrebicek einen deutlichen Rückgang von Stromproduktion durch Wasser. "Wir sehen weniger strategisches Potenzial beim Verbund", erklärte der Studienautor.

XXXLutz rangiert mit rund 1,3 Mrd. Euro (plus 5,2 Prozent) auf dem neunten Platz, noch vor der OMV mit einem Markenwertzuwachs von 2,8 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro. Damit kehrte die OMV nach einem Rückgang im Vorjahr zu einem moderaten Wachstumskurs zurück.

ÖBB top bei Nachhaltigkeit

Im Bereich Nachhaltigkeit sind die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bereits zum siebenten Mal in Folge die Nummer eins. Novomatic und Verbund vervollständigen die Top 3. Die ÖBB seien ein "Paradebeispiel, wie Nachhaltigkeit in die DNA eines Unternehmens integriert werden kann", sagte Hrebicek. "Nachhaltigkeit stärkt den Markenwert" und "zahlt sich aus", fügte er hinzu.