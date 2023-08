US-Sänger Marc Anthony erhält Hollywood-Stern

© Photo Press Service, www.photopress.at Familienidylle trotz Trennung: Am Freitag wurde Marc Anthony 43 Jahre alt und feierte das mit engen Freunden und Fans in Miami. Den Samstag verbrachte der Sänger im Kreise der Familie. Mit seinen Kindern Max und Emme (3) und Noch-Ehefrau Jennifer Lopez am Pool.



"Alle sahen glücklich aus", weiß ein Beobachter. Obwohl Marc und Jennifer sich im Sommer getrennt haben.



