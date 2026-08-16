Föhrenwald-Brand
Elternglück: Vom Flammenmeer in den Kreißsaal
Der Waldbrand in St. Egyden am Steinfeld sorgte am Freitag für einen Großeinsatz. Das Feuer breitete sich rasch aus, zeitweise mussten Anrainer sogar ihre Häuser verlassen. Mehr als 800 Feuerwehrleute standen im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.
Auch interessant
Mitten bei den Löscharbeiten erhielt Feuerwehrmann Fabian Fuchs plötzlich jene freudige Nachricht, auf die er seit Wochen gewartet hatte: Seine Lebensgefährtin lag im Krankenhaus, die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter stand unmittelbar bevor. Kurz darauf wurde er mit dem Versorgungsfahrzeug zu seiner Birgit geführt. Nur wenig später erblickte die kleine Anna Lena schließlich das Licht der Welt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden