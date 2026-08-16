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Föhrenwald-Brand

Elternglück: Vom Flammenmeer in den Kreißsaal

Ein Mann hält ein Neugeborenes im Arm, dessen Gesicht mit einem Herz verdeckt ist.
© Facebook/Freiwillige Feuerwehr P
Beim Kampf gegen den Waldbrand wurde ein Feuerwehrmann urplötzlich zu einem ganz besonderen Einsatz gerufen.
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Der Waldbrand in St. Egyden am Steinfeld sorgte am Freitag für einen Großeinsatz. Das Feuer breitete sich rasch aus, zeitweise mussten Anrainer sogar ihre Häuser verlassen. Mehr als 800 Feuerwehrleute standen im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen.

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Mitten bei den Löscharbeiten erhielt Feuerwehrmann Fabian Fuchs plötzlich jene freudige Nachricht, auf die er seit Wochen gewartet hatte: Seine Lebensgefährtin lag im Krankenhaus, die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter stand unmittelbar bevor. Kurz darauf wurde er mit dem Versorgungsfahrzeug zu seiner Birgit geführt. Nur wenig später erblickte die kleine Anna Lena schließlich das Licht der Welt.

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