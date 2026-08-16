Starker Rauch in Hotel in Altmünster

Die Heizung im Keller war defekt. Die Hotelgäste konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

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Ein Defekt in der Hackschnitzelheizung eines Hotels in Altmünster in Oberösterreich hat am Samstagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Im Keller des Gebäudes bildete sich starker Rauch, wie die Freiwillige Feuerwehr Altmünster auf ihrer Homepage informierte. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich bereits der Großteil der Hotelgäste im Freien. Unter schwerem Atemschutz wurde der Glimmbrand gelöscht. Verletzt wurde offenbar niemand.

"Nachdem wir das Stiegenhaus vom Rauch befreit hatten, konnten die Gäste kurze Zeit später wieder ins Gebäude zurückkehren", schilderte Markus Gruber von der Feuerwehr Altmünster. Durch eine Fehlfunktion der automatischen Heizung war das Heizgut nicht vollständig verbrannt. Da es vor sich hin gloste, breiteten sich dichte Rauchschwaden im gesamten Stiegenhaus aus.

Auf Etappen ins Freie gebracht

Beengte Platzverhältnisse, Hitze und die aufwendige Handhabung des unvollständig verbrannten Materials stellten die Einsatzkräfte vor eine schweißtreibende Herausforderung, so die Feuerwehr in ihrem Bericht. Das glimmende Material musste in kleinen Behältern ins Freie getragen werden, um dort endgültig abgelöscht zu werden. Die vorhandene Brandmeldeanlage habe Schlimmeres verhindert, hieß es. Noch während des Einsatzes wurde die Feuerwehr zu einem vermeintlichen Balkonbrand in der Nähe gerufen. Es stellte sich aber heraus, dass es sich um eine kontrollierte Feuerstelle handelte. Kurz nach 23.00 Uhr waren beide Einsätze beendet.