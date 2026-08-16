Erster Hundebadetag im Erlebnisbad

Aufgrund ihrer körperlichen Merkmale sind einige Hunderassen, wie Doggen, kaum oder gar nicht in der Lage zu schwimmen. Unsichere Schwimmer können eine Hunde-Schwimmweste tragen.

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Am Ende der Badesaison, dürfen in Eferding für einen Tag die Hunde ins Becken. Am 19. September feiert das Erlebnisbad seinen ersten Hundebadetag. Eine nette Idee, die auch in zahlreichen deutschen Städten längst zum Herbstprogramm gehört.

Bürgermeister Christian Penn (SPÖ): "Eferding lebt von Veranstaltungen, die Menschen zusammenbringen. Der Hundebadetag ist eine schöne Gelegenheit, Gemeinschaft zu erleben, neue Kontakte zu knüpfen und den Sommer gemeinsam mit unseren Vierbeinern ausklingen zu lassen. Ich freue mich, dass wir dieses neue Angebot erstmals umsetzen können"