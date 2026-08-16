EFERDING
Erster Hundebadetag im Erlebnisbad
Am Ende der Badesaison, dürfen in Eferding für einen Tag die Hunde ins Becken. Am 19. September feiert das Erlebnisbad seinen ersten Hundebadetag. Eine nette Idee, die auch in zahlreichen deutschen Städten längst zum Herbstprogramm gehört.
Auch interessant
Bürgermeister Christian Penn (SPÖ): "Eferding lebt von Veranstaltungen, die Menschen zusammenbringen. Der Hundebadetag ist eine schöne Gelegenheit, Gemeinschaft zu erleben, neue Kontakte zu knüpfen und den Sommer gemeinsam mit unseren Vierbeinern ausklingen zu lassen. Ich freue mich, dass wir dieses neue Angebot erstmals umsetzen können"
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden