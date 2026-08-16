Neuer Matcha-Shop in Linzer Klammstraße

Genz Z trinkt gerne Matcha, weil das Teegetränk auf Fotos gut aussieht aber auch als Akt der Selbstfürsorge. Das im Matcha enthaltene Koffein wirkt langsamer, aber gleichmäßiger als das im Kaffee.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"A big dream coming true" mit diesen Worten wird die baldige Eröffnung des Matcha-Shops "Fang" in der Klammstraße 20a auf Instagram angekündigt. Die Betreiberin und Namensgeberin Fang bezeichnet sich selbst als "Matchaholic".

"Mein Ziel ist es, den Matcha, den ich in Japan kennenlernen durfte, nach Linz zu bringen. Ich trinke Matcha nicht, weil er gerade im Hype ist, sondern weil er für mich schon lange eine Alternative zu Kaffee ist", so Fang.