OPENING
Neuer Matcha-Shop in Linzer Klammstraße
"A big dream coming true" mit diesen Worten wird die baldige Eröffnung des Matcha-Shops "Fang" in der Klammstraße 20a auf Instagram angekündigt. Die Betreiberin und Namensgeberin Fang bezeichnet sich selbst als "Matchaholic".
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"Mein Ziel ist es, den Matcha, den ich in Japan kennenlernen durfte, nach Linz zu bringen. Ich trinke Matcha nicht, weil er gerade im Hype ist, sondern weil er für mich schon lange eine Alternative zu Kaffee ist", so Fang.
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