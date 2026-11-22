Endlich wieder grünes Licht für David Alaba! Nach 35 Tagen Verletzungspause stand Österreichs Fußball-Kapitän am Sonntag wieder auf dem Platz. Beim 1:1 von Udinese in Bologna wurde der 34-Jährige in der 87. Minute eingewechselt und feierte damit sein Comeback in der Serie A. Für den ÖFB-Star und seinen Klub ein wichtiges Signal – denn in Udine hofft man, dass Alaba jetzt zum entscheidenden Faktor im Abstiegskampf wird.

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Der Wiener hatte sich Mitte Oktober, im zweiten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber, beim 0:3 gegen Lecce eine Wadenverletzung zugezogen. Seither war Geduld gefragt. Vier Ligaspiele und auch Österreichs Nations-League-Aufstieg gingen ohne den Abwehrchef über die Bühne. Nach gerade einmal 63 Einsatzminuten in seinen ersten beiden Partien musste Alaba erneut zuschauen. Jetzt ist er wieder da – vorerst zwar nur für wenige Minuten, aber immerhin.

Wie groß die Hoffnungen auf den prominenten Neuzugang sind, machte Trainer Paolo Zanetti schon vor dem Spiel deutlich. "Ich erwarte mir Persönlichkeit und Führungsqualitäten von ihm. Wenn ich mit ihm spreche, sehe ich keine Angst in seinen Augen. Er ist sehr klar im Kopf und ruhig", erklärte der Coach.

Und Zanetti fand noch deutlichere Worte: "Er ist nicht hierhergekommen, um Urlaub zu machen." Alaba solle seine Erfahrung einbringen, den jungen Spielern helfen und der Mannschaft in der schwierigen Situation den Weg weisen. Immerhin bringt der Wiener vier Champions-League-Titel und jede Menge internationale Erfahrung mit. Sobald er körperlich wieder bei hundert Prozent sei, werde er automatisch zu einem der Führungsspieler, ist Zanetti überzeugt.

Udinese nicht mehr Letzter

Auch sportlich gab es in Bologna einen kleinen Lichtblick. Nadir Zortea brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (43.), Nicolò Zaniolo rettete Udinese mit seinem Treffer in der 67. Minute aber noch einen Punkt. Damit gaben die Friauler die Rote Laterne ab und schoben Venezia ans Tabellenende.

Für Alaba beginnt jetzt die nächste Etappe. Am kommenden Sonntag wartet das Heimspiel gegen Fiorentina. Dann könnte der ÖFB-Kapitän bereits deutlich länger zum Einsatz kommen – vielleicht reicht es sogar schon für die Startelf.