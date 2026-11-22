Bitterer Nachmittag für den SK Sturm Graz im Ländle: Im strömenden Regen von Altach unterliegen die Steirer am 13. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga durch ein Joker-Tor mit 0:1.

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Der SCR Altach hat am Sonntag in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga für eine faustdicke Überraschung gesorgt und Meister SK Sturm Graz im verregneten Schnabelholz mit 1:0 (0:0) bezwungen. Während die Vorarlberger ihre starke Heimserie auf vier ungeschlagene Liga-Spiele in Folge ausbauten, riss die eindrucksvolle Serie der Steirer gegen die Rheindorfer nach drei Zu-Null-Siegen hintereinander. Den goldenen Treffer in einer intensiven Regenschlacht erzielte der zur Pause eingewechselte Joker Srdjan Hrstić (69.) nach idealer Vorarbeit von Böckle mit einem wuchtigen Linksschuss in die untere Ecke.

SCR Altach bestimmt die erste Hälfte im Schnabelholz

Von Beginn an machten die nassen Bedingungen im Ländle beiden Mannschaften ordentlich zu schaffen, wobei die Hausherren in den weißen Trikots deutlich giftiger ins Spiel starteten. Bereits in der zehnten Minute lag die Altacher Führung in der Luft, als Diawara Sturm-Keeper und Ex-Altacher Ammar Helac überspielte und Balbo die Kugel gerade noch per Kopf von der Linie kratzen konnte. Auch in der Folge stand der Grazer Schlussmann bei Abschlüssen von Elongo-Yombo (19., 21.) sowie einem gefährlichen Doppelversuch von Massombo und Greil (40.) unter Dauerbeschuss, während die Elf von Trainer Fabio Ingolitsch vor der Pause offensiv kaum Akzente setzte.

Joker Srdjan Hrstić entscheidet Partie für SCR Altach

Akrobatische Jubelpose nach dem Goldtor: Srdjan Hrstić – hier im Archivbild – schoss den SCR Altach im heutigen Bundesliga-Heimspiel gegen Meister Sturm Graz als Joker mit einem wuchtigen Linksschuss in der 69. Minute zum viel umjubelten 1:0-Sensationssieg. © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Nach dem Seitenwechsel nahm Sturm Graz spürbar mehr Fahrt auf und schnupperte nach einem Dreifachwechsel samt Comeback von Emran Soglo (61.) mehrfach an der Führung. Doch Altach-Torhüter Dejan Stojanović zeigte sich bei Schüssen von Seidl (59.) sowie aus kurzer Distanz gegen Torjäger Oumar Diakité (65.) als unüberwindbarer Rückhalt. Mitten in diese steirische Drangphase schlug der SCR Altach eiskalt zu, als Hrstić (69.) im Zentrum perfekt bedient wurde und Helac keine Abwehrchance ließ.

Sturm Graz rennt gegen Altach vergeblich an

In der Schlussphase warfen die Grazer alles nach vorne, fanden bei Versuchen von Matoshi (72.) und Vallci (85.) aber kein Vorbeikommen an der dicht gestaffelten Altacher Defensive. Auf der Gegenseite vergab Massombo (86.) nach einer Hrstić-Flanke sogar noch die vorzeitige Entscheidung für die Vorarlberger, die den knappen Vorsprung über die dreiminütige Nachspielzeit retteten. Für den SK Sturm bedeutet die neunte Niederlage im 49. Bundesliga-Duell mit Altach einen empfindlichen Dämpfer im Titelrennen.