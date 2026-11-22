Was war denn da los, Lionel Messi?! Der argentinische Superstar sorgt in den MLS-Play-offs für eine handfeste Eklat-Szene! Bei der 0:3-Pleite von Inter Miami gegen Columbus Crew verliert der achtfache Weltfußballer offenbar die Geduld – und feuert einem Gegenspieler den Ball mit voller Wucht gegen den Kopf. Die Folge: Rudelbildung, Gelbe Karten und jede Menge Ärger. Doch eine Frage sorgt danach für besonders viel Zündstoff: Hätte Messi dafür vom Platz fliegen müssen?

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Die Szene ereignete sich unmittelbar vor der Pause. Miami lag 0:1 zurück, die Nachspielzeit der ersten Hälfte lief bereits. Beim Einwurf von Columbus-Profi Gonzalo Tapia (24) ging es Messi offenbar nicht schnell genug. Weil sich der Chilene aus seiner Sicht nicht an den vorgeschriebenen Abstand hielt, griff der Superstar kurzerhand selbst ein – und schleuderte ihm den Ball direkt an den Kopf.

Tapia ging daraufhin zu Boden. Eine Szene, die für mächtig Aufregung sorgte! Schiedsrichter Allen Chapman griff durch und zeigte sowohl Messi als auch seinem Gegenspieler Gelb. Doch damit war der Zoff längst nicht beendet.

Columbus-Trainer fordert Rot für Messi

Besonders einer konnte die Entscheidung überhaupt nicht nachvollziehen: Columbus-Coach Laurent Courtois (48). Für ihn war die Verwarnung gegen Messi viel zu milde. "Jeder weiß, dass das mehr als eine Gelbe Karte war", schimpfte der Trainer laut ESPN. Eine mögliche nachträgliche Überprüfung durch die MLS bezeichnete er angesichts des Vorfalls als traurige Angelegenheit.

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Der Unparteiische selbst verteidigte seine Entscheidung nach Abpfiff. Seine Begründung: Die eingesetzte Kraft sei minimal gewesen, die Aktion habe deshalb nicht die Schwelle zu einer Tätlichkeit überschritten.

Auch Tapia wollte sich nicht auf eine Rot-Forderung festlegen. "Das ist eine Spielszene. Ich weiß nicht, ob das eine Rote Karte ist, aber ich bin nicht der Schiedsrichter", erklärte der Chilene. Pikant: Tapia war ohnehin der Mann des Abends, erzielte er doch gleich zwei Treffer für Columbus.

Miami-Coach nimmt Messi in Schutz

Und was sagte Messis Trainer? Cristian "Kily" González wollte sich zunächst nicht festlegen. Er müsse sich die Szene erst noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Die Entscheidung des Schiedsrichters sei jedenfalls zu akzeptieren. Schließlich würden Unparteiische manchmal Fehler machen.

Für Messi wurde es damit ein Abend zum Vergessen. Vor dem Anpfiff hatte der 39-Jährige noch die Auszeichnung als bester Torschütze der regulären MLS-Saison entgegengenommen. Mit 26 Treffern hatte er sich die Torjägerkrone gesichert. Doch statt eines Fußball-Festes folgte ein bitterer Absturz: 0:3, Play-off-Aus und eine hitzige Diskussion um seinen Ausraster.