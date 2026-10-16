3:1-Gala im Weststadion: Rekord-Sieg für Rapid  gegen Hartberg!

Historischer Jubel in Hütteldorf: Der SK Rapid gewinnt mit 3:1 gegen den TSV Hartberg und stellt mit dem sechsten Heimsieg in Serie einen neuen Vereinsrekord auf.

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Der SK Rapid schreibt in der heimischen Bundesliga weiter Erfolgsgeschichte. Die Hütteldorfer feierten am Verteilerkreis vor heimischem Publikum einen verdienten 3:1-Heimsieg gegen den TSV Hartberg und stellten damit eine neue historische Vereinsbestmarke auf: Sechs Heimsiege am Stück gelangen Grün-Weiß im eigenen Stadion noch nie. Mann des ersten Durchgangs war Offensivakteur Petter Dahl, der die Wiener bereits in der 6. Spielminute nach Vorarbeit früh in Führung brachte.

Dahl-Doppelpack schockt Hartberg vor dem Pausenpfiff

Nach dem Führungstreffer erfingen sich die oststeirischen Gäste und erarbeiteten sich durch Youba Diarra, der in Minute 34 nur den Pfosten traf, gute Ausgleichschancen. Mitten in die Drangperiode der Hartberger schlug Rapid jedoch eiskalt zu: Nach feinem Zuspiel von Yusuf Demir bediente Ercan Kara den völlig freistehenden Petter Dahl, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) mühelos per Rechtsschuss auf 2:0 erhöhte und seinen Doppelpack schnürte.

Spannung nach Dalpiaz-Anschluss und Entscheidung durch Horn

Entscheidung im Regen von Hütteldorf: Jannes Horn breitet jubelnd die Arme aus und dreht nach seinem Treffer ab. Der Abwehrspieler staubte in der 81. Minute nach einem Pfostenschuss von Yusuf Demir ab und besiegelte mit dem Tor zum 3:1 den sechsten Heimsieg des SK Rapid in Serie gegen den TSV Hartberg. © GEPA pictures

Die Halbzeitansprache von TSV-Coach Markus Schopp zeigte rasch Wirkung: Magnus Dalpiaz verkürzte in der 49. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Oliver Lukic auf 1:2 und brachte die Spannung zurück ins Spiel. Die Hartberger drückten auf den Ausgleich, doch die Rapid-Defensive rund um Nenad Cvetkovic hielt stand. Für die endgültige Entscheidung im Weststadion sorgte schließlich Jannes Horn in der 81. Minute, als er nach einem Pfostenschuss von Yusuf Demir den Abpraller per Linksschuss sicher zum 3:1-Endstand verwertete.