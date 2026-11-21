Max Verstappen und George Russell gerieten in Las Vegas aneinander.

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Der Konflikt zwischen Max Verstappen und George Russell sorgt vor dem Großen Preis von Las Vegas für zusätzliche Brisanz. Nach heftigen gegenseitigen Vorwürfen und einer erneuten Berührung auf der Strecke droht den beiden Rivalen beim Nachtrennen in der Glücksspielmetropole die nächste Konfrontation. Ausgerechnet sie teilen sich nun die erste Startreihe.

Verstappen erbt Pole

Verstappen sicherte sich nach einer Strafe gegen Kimi Antonelli die Pole Position. Der Mercedes-Pilot hatte im Qualifying zwar die schnellste Runde gedreht, muss wegen eines unerlaubten Motorenwechsels allerdings fünf Plätze zurück. Damit startet der Niederländer von ganz vorne, direkt neben ihm nimmt Russell im zweiten Mercedes Aufstellung. Antonelli geht als Sechster ins Rennen.

Die Ausgangslage verspricht Zündstoff. Bereits im Abschlusstraining waren Verstappen und Russell aneinandergeraten. Nach einem Überholmanöver des Red-Bull-Piloten konterte der Brite, dabei berührten sich die beiden Autos leicht. Die Rennkommissare sprachen gegen Verstappen eine Verwarnung aus.

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Russell rechnet mit Verstappen ab

Hinter dem Zwischenfall steckt allerdings eine länger schwelende Auseinandersetzung. Russell hatte Verstappen zuvor öffentlich scharf kritisiert und ihm unfaires Verhalten vorgeworfen. "Ich werde nicht einfach hinnehmen, dass mich jemand so unfair behandelt und dann so tut, als wäre er größer und besser als alle anderen", erklärte der Mercedes-Fahrer. Er wolle dem vierfachen Weltmeister deshalb die Stirn bieten.

© EPA

Auch sportlich geht es für beide um einiges. In den verbleibenden Saisonrennen kämpfen Verstappen und Russell noch um den zweiten Platz in der Fahrerwertung. Der Niederländer liegt derzeit 17 Punkte vor seinem britischen Konkurrenten.

Wolff hofft auf ein Spektakel

Mercedes-Teamchef Toto Wolff nahm die angespannte Situation mit Humor. Angesichts der jüngsten Zwischenfälle konnte sich der Wiener einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Vielleicht räumen sie sich ja gegenseitig ab, dann haben wir gutes Kino."

Verstappen selbst gab sich nach seiner 51. Karriere-Pole zurückhaltend zufrieden. "Wir hatten ein solides Qualifying. In der ersten Reihe zu stehen, ist sehr gut für uns", sagte der Red-Bull-Pilot. Im Vorjahr hatte er in Las Vegas vor Russell und Antonelli gewonnen.

Hinter dem Rivalen-Duo starten Lando Norris im McLaren und Isack Hadjar im zweiten Red Bull aus der zweiten Reihe. Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton erlebten hingegen ein enttäuschendes Qualifying und kamen nicht über die Plätze elf und zwölf hinaus.

Der Start des Rennens in der Nacht auf Sonntag um 5.00 Uhr MEZ könnte damit besonders spannend werden: Verstappen und Russell stehen unmittelbar nebeneinander – und haben nach den jüngsten Wortgefechten einiges miteinander zu klären.