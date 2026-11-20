Motorrad-Superstar Marc Marquez steht in Portimao vor seinem achten MotoGP-WM-Titel. Schon im Sprint am Samstag kann der Ducati-Pilot alles klarmachen – doch er warnt vor Übermut.

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Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Motorrad-Superstar Marc Marquez am Wochenende in Portimao seinen achten WM-Titel in der MotoGP vorzeitig fixiert. Bereits im Sprint am Samstag (16:00 Uhr/live ServusTV & Sky) kann sich der Ducati-Pilot die Krone aufsetzen, wenn er zwei Punkte mehr einfährt als Verfolger Jorge Martin. Gelingt das noch nicht, dürfte die große WM-Party in Portugal spätestens nach dem Grand Prix am Sonntag (14:00 Uhr/live ServusTV & Sky) steigen.

Marquez rechnet für WM-Titel in Portimao

Mit einem komfortablen Vorsprung von 60 Zählern auf Aprilia-Konkurrent Jorge Martin reiste Marquez nach Portugal. An den letzten beiden Rennwochenenden in Portimao und Valencia werden maximal noch 74 Punkte vergeben, weshalb Martin zum Siegen verpflichtet ist. "Es ist mein erster echter Matchball", erklärte der Spanier am Donnerstag. Dennoch will es der 33-Jährige auf dem Weg zu seinem insgesamt zehnten Titel in der Motorrad-WM nicht überstürzen: "Wenn ich in den nächsten beiden Rennwochenenden 14 Punkte hole, dann spielt es keine Rolle, was die anderen machen."

Pogacar-Sturz als Warnung für Marc Marquez

Tadej Pogacar schied nach Sturz bei Vuelta aus © X/@lavuelta

Als mahnendes Beispiel dient Marquez das Schicksal von Rad-Superstar Tadej Pogacar bei der Vuelta Ende August. Der Slowene lag damals überlegen in Führung, musste die Spanien-Rundfahrt aber nach einem Sturz mit Schlüsselbeinbruch aufgeben. "Es schaut so aus, als wäre es schon entschieden, aber das ist es nicht. Wir fahren Rennen, und da kann alles passieren", warnte der Ducati-Werksfahrer. Sein einziges Motto für das Wochenende in Portugal lautet daher, die volle Konzentration zu halten.

Marquez dementiert Rücktritt und blickt auf Ducati

Spekulationen über ein mögliches Karriereende nach Saisonabschluss ließ Marquez gelassen abprallen. Der Spanier steht noch zwei weitere Saisonen bei Ducati unter Vertrag und bekommt ab dem kommenden Jahr mit dem aktuellen KTM-Ass Pedro Acosta (22) einen neuen Teamkollegen. Obwohl das laufende Jahr durch eine Schulterverletzung und einen Mittelfußknochenbruch sowie zwei verpasste Rennen schwierig war, liegt der volle Fokus nun auf dem Titelgewinn, mit dem Marquez in der Königsklasse zu Rekordhalter Giacomo Agostini aufschließen würde.