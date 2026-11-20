Bei Udinese ruhen große Hoffnungen auf David Alaba! Nach seinen Wadenproblemen ist der ÖFB-Kapitän rechtzeitig zurück und steht für das Duell mit Bologna am Sonntag (15 Uhr/live auf DAZN) wieder im Kader

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Für Trainer Paolo Zanetti ist der 34-Jährige allerdings nicht einfach nur ein prominenter Neuzugang, der im Auswärtskracher am Sonntag (ab 15 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) die Defensive verstärken soll. Bei der Pressekonferenz am Freitag machte der Udinese-Coach deutlich, welche Erwartungen er an den Wiener hat – und fand dabei bemerkenswert klare Worte.

"Ich erwarte mir von ihm Persönlichkeit und Führungsqualitäten. Wenn ich mit ihm spreche, sehe ich keine Angst in seinen Augen. Er ist sehr klar im Kopf und ruhig", erklärte Zanetti. Gerade diese Eigenschaften sollen Udinese im schwierigen Kampf um den Klassenerhalt helfen. Die sportliche Lage ist alarmierend: Nach elf Spieltagen liegen die Friauler mit lediglich fünf Punkten (ein Sieg, zwei Unentschieden, acht Niederlagen) auf dem letzten Tabellenplatz der Serie A. Auch die Defensive bereitet große Sorgen: Bereits 25 Gegentore musste Udinese hinnehmen.

»Er ist nicht hier, um Urlaub zu machen«

Noch deutlicher wurde Zanetti bei der Frage nach Alabas Rolle innerhalb der Mannschaft. "Er ist nicht hierhergekommen, um Urlaub zu machen. Er ist hier, um seinen Beitrag zu leisten, alles zu geben und dieser Mannschaft zu helfen", stellte der 43-Jährige klar.

Die Erwartungen sind also hoch. Alaba bringt die Erfahrung aus zahlreichen Titelkämpfen mit Bayern München und Real Madrid mit. Genau diese Siegermentalität und seine internationale Klasse könnten für Udinese im Saisonfinish enorm wichtig werden. Der Wiener soll nicht nur auf dem Platz überzeugen, sondern auch als Führungspersönlichkeit vorangehen.

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Comeback gegen Bologna – zunächst als Joker

Nach abgeschlossener Reha steht Alaba erstmals wieder im Kader. Ein Einsatz von Beginn an gilt allerdings als unwahrscheinlich. "Er erholt sich gerade von einer Verletzung und ich denke, dass wir ihn ab dem nächsten Spiel wiedersehen werden. Um seine Leistung abrufen zu können, muss er körperlich in einer sehr guten Verfassung sein." Udinese möchte nach den Wadenproblemen kein Risiko eingehen und den ÖFB-Star schrittweise an die volle Belastung heranführen. Ein Kurzeinsatz als Joker ist hingegen durchaus denkbar.

Dass Zanetti langfristig fest mit Alaba plant, unterstrich er mit einer weiteren Aussage: "Wenn er sein Topniveau erreicht hat, wird er automatisch einer der Führungsspieler dieser Mannschaft sein."

Für Alaba beginnt damit eine wichtige Phase. Er soll Udinese nicht nur sportlich verstärken, sondern im Abstiegskampf zum Anführer werden. Die Rückkehr in den Kader ist geschafft – nun wartet die Chance, den großen Erwartungen des Trainers gerecht zu werden.