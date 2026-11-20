Die Wochen der Wahrheit (oder des Schmerzes?) gehen für die Austria los, wenn Angstgegner Red Bull Salzburg in Wien (So., 17.00 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker ) empfangen wird.

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Die Bullen, WAC, Sturm und zuletzt der LASK warten vor der Winterpause – violetten Fans könnte Angst und Bange werden. Augen zu und durch lautet die Devise, womöglich auch eine Rückbesinnung auf den 2:0-Erfolg aus dem Februar.

Es ist zwar der einzige Sieg in den letzten 28 Duellen(!), doch er unterstreicht immerhin, dass man es in sich hat. Der damalige Torschütze zum 1:0 spielt mittlerweile auf der anderen Seite. Da die Austria in einer "heiklen Phase" sei, werden sie "alles für einen Punktegewinn tun", meinte Abubakr Barry über sein Ex-Team. Und: "Deshalb müssen wir sehr auf der Hut sein."

Seit 2014 ohne echten Heimsieg

Auf einen Heimsieg im eigenen Stadion gegen Salzburg warten die "Veilchen" übrigens schon seit 2014 (3:0), der einzige in der Zwischenzeit (4:0, 2018) wurde in der Südstadt eingefahren.

Diese Statistik, gepaart mit einer Sieglos-Serie in der Liga seit Mitte September, zeichnet kein gutes Bild. Doch ausgerechnet der Gegner Danny Röhl, der rotgesperrt fehlen wird, macht den Wienern Mut.

Der Trainerwechsel "hat sich zwar bis jetzt in den Ergebnissen noch nicht niedergeschlagen, aber die Performance zeigt nach oben", warnte der Bullen-Trainer.

Austria legt Hoffnung in die Jugend

Helfen könnte der Austria außerdem die Absenz eines weiteren Ex-Spielers: Goalgetter Haris Tabakovic fehlt Salzburg bis ins nächste Jahr. Von einem "guten Zeitpunkt" für das Duell zu reden, weil dem Gegner zahlreiche Spieler fehlen, hielt Max Uhlig aber für "vermessen".

Der Interimstrainer holte aber noch zwei junge Hoffnungsschimmer mit ins Boot.

Trainer Max Uhlig mit Bruno Jerabek © APA/Jasmin Walter

Zehner Bruno Jerabek gehört nach Top-Leistungen in der 2. Liga nun zum Profi-Kader, der 17-Jährige darf sich am Sonntag Hoffnungen auf die ersten Minuten machen. Auch Dominik Nisandzic (20) wird das Mittelfeld verstärken. Wunderdinge dürfen sich die Fans nicht erwarten, doch die schwache Offensive (4 Tore in den letzten 5) kann jeden Funken Esprit gebrauchen, den sie bekommt. Vor allem gegen die Übermacht Salzburg.