Viertelfinale
Diese Kracher ergab Nations-League-Auslosung
Titelverteidiger Portugal trifft auf die Niederlande, Deutschland hat Belgien zum Gegner, und Norwegen wurde bei der Auslosung am Freitag in Nyon England zugelost. Die Spiele finden zwischen 25. und 30. März statt, die Sieger steigen ins Finalturnier von 9. bis 13. Juni auf.
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Spanien schaffte im Halbfinale dank Toren von Mikel Oyarzabal (Elfmeter) und Pedro Porro mit einem 2:0 über Frankreich den Aufstieg ins Finale. England setzte sich im Viertelfinale gegen Norwegen mit 2:1 nach Verlängerung durch.
Der Sieger von Spanien gegen Frankreich trifft im Halbfinale im Juni auf Portugal oder die Niederlande. Das zweite Halbfinale bestreiten die Aufsteiger von Belgien/Deutschland und Norwegen/England.
Die Termine der Nations League
Viertelfinal-Paarungen (25. - 30. März): Spanien - Frankreich, Norwegen - England, Niederlande - Portugal, Belgien - Deutschland
Halbfinale (Juni 2027): Sieger Niederlande/Portugal - Sieger Spanien/Frankreich, Sieger Belgien/Deutschland - Sieger Norwegen/England
Play-off Liga A/B (25. - 30. März): Bosnien-Herzegowina - Dänemark, Ungarn - Serbien, Irland - Kroatien, Slowenien - Wales
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