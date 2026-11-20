In Las Vegas steht an diesem Wochenende der Große Preis der Formel 1 an. Doch im Fahrerlager sorgt derzeit eine ganz andere Frage für Gesprächsstoff: Welcher Pilot das Zeug zum neuen James Bond hätte.

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Eigentlich dreht sich beim Formel-1-Wochenende in Las Vegas alles um PS, Tempo und Titelkampf. Doch beim Medientag am Mittwoch sorgte ausgerechnet die Wahl von Robert Pattinson zum neuen James Bond für Diskussionen im Fahrerlager, nachdem der 40-jährige Brite am Montag offiziell als Nachfolger von Daniel Craig vorgestellt worden war.

Auf die Frage von Reportern, welcher aktuelle Formel-1-Pilot das Zeug zum berühmtesten Geheimagenten der Welt hätte, nannte Weltmeister Lando Norris ohne Zögern George Russell. "George", antwortete der McLaren-Pilot und begründete seine Wahl so: "Er trägt normalerweise Anzüge und so. Ich glaube, George würde sogar mit der Formel 1 aufhören, um James Bond zu werden. (...) Er würde am besten passen und hätte wahrscheinlich auch Lust darauf."

George Russell © WireImage

Russell reagiert auf die Steilvorlage

George Russell, der im Fahrerlager als besonders elegant auftretender Fahrer gilt, griff den Vorschlag von Lando Norris direkt auf. "James Bond war schon immer mein Lieblingsfilm. Ich liebe die Figur", sagte der 28-Jährige zu den Überlegungen.

Robert Pattinson ist der neue James Bond © Instagram/007

Eigene Agenten-Nummer schon parat

Auch einen passenden Code hat der Pilot mit der Startnummer 63 bereits im Kopf: "0063 noch für ein paar Jahre, und dann schauen wir mal, wohin mich meine Karriere führt. Vielleicht danach." Vorerst bleibt die Rolle des 007 aber vergeben – nach Daniel Craig, dessen letzter Einsatz "Keine Zeit zu sterben" 2021 erschien, übernimmt nun Robert Pattinson die bekannte Agentenrolle.