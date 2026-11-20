Bei Miley Cyrus und ihrem Verlobten Maxx Morando stehen die Zeichen offenbar auf Hochzeit. Laut einem US-Medienbericht könnte das Paar schon in wenigen Tagen vor den Traualtar treten.

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Die 33-jährige Sängerin Miley Cyrus und der 28-jährige Rockmusiker Maxx Morando wollen sich laut dem US-Portal TMZ bereits an diesem Wochenende in Südkalifornien das Jawort geben. Das Portal beruft sich dabei auf Quellen mit direkter Kenntnis der Pläne, während genauere Details zur Zeremonie, dem genauen Ort, der Gästeanzahl und der Größe der Feier noch unter Verschluss gehalten werden. Die Vorbereitungen auf den großen Tag sollen allerdings bereits laufen.

Hinweise auf die bevorstehende Hochzeit

Ganz überraschend käme eine Trauung nicht: Im Oktober holte Cyrus ihren Verlobten bei einem Konzert im Hollywood Bowl zu sich auf die Bühne, wo die beiden gemeinsam ihren Song "Let's Get Married" sangen. TMZ wertet diesen gemeinsamen Auftritt im Nachhinein als einen von mehreren Hinweisen auf die bevorstehende Hochzeit.

Miley Cyrus und Maxx Morando © Variety via Getty Images

Verlobung und gemeinsame Geschichte

Verlobt sind Cyrus und Morando seit dem vergangenen Jahr, wobei der Heiratsantrag die Sängerin nach eigenen Angaben völlig überrascht hatte. Kennengelernt hatte sich das Paar, das seit Ende 2021 zusammen ist, laut Cyrus' Schilderungen gegenüber der britischen "Vogue" bei einem Blind Date, bei dem nur sie nicht wusste, wen sie treffen würde. In einem Interview mit "The Cut" erklärte der Popstar, in dem Musiker "jemanden gefunden" zu haben, "der mir sehr viel bedeutet, mich wirklich gut behandelt und respektiert".

Für Miley Cyrus wäre es bereits die zweite Ehe: 2018 hatte sie den australischen Schauspieler Liam Hemsworth geheiratet, doch weniger als ein Jahr nach der Trauung trennten sich die beiden wieder. Ob sich der Bericht über die Hochzeit mit Maxx Morando bestätigt, bleibt nun abzuwarten.