Große Trauer in der internationalen Film- und Fernsehwelt um einen beliebten Charakterdarsteller: Schauspieler Larry Poindexter ist wenige Tage nach einem Verkehrsunfall in Los Angeles verstorben.

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Das tragische Unglück ereignete sich am Freitagabend, dem 13. November, in seinem heimatlichen Wohnviertel Studio City. Wie das US-Branchenmagazin Deadline berichtete, war Poindexter zu Fuß in seiner Nachbarschaft unterwegs, um etwas zu essen abzuholen. Beim Überqueren einer Straße wurde der Schauspieler plötzlich von einem herannahenden Pkw frontal erfasst und zu Boden geschleudert. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Darsteller umgehend in ein örtliches Spital. Bei der Kollision erlitt er unter anderem mehrere schwere Rippenbrüche, weshalb für den folgenden Mittwoch eine Operation angesetzt worden war. Doch noch bevor das Ärzteteam den rettenden chirurgischen Eingriff vornehmen konnte, verstarb Poindexter am Mittwochmorgen völlig unerwartet auf der Station, rund viereinhalb Tage nach dem schrecklichen Crash.

Vier Jahrzehnte vor der Kamera und fast 200 Rollen

Mit dem Tod von Larry Poindexter verliert Hollywood einen seiner verlässlichsten und produktivsten Seriendarsteller. Über mehr als vier Jahrzehnte hinweg stand der Künstler für beinahe 200 Film- und Fernsehproduktionen vor den Kameras. Einem Millionenpublikum im Kino brannte er sich vor allem im Jahr 2003 als knallharter LAPD-Captain Tom Fuller im Action-Blockbuster "S.W.A.T." ein, in dem er sich legendäre Wortgefechte mit Schauspielstar Samuel L. Jackson in der Rolle des Hondo lieferte. Jahre später kehrte er als Sergeant Boyer in der gleichnamigen TV-Serie in das populäre Ermittler-Universum zurück. Zudem brillierte er in einer wiederkehrenden Rolle im Kult-Format "JAG – Im Auftrag der Ehre".

Gastauftritte in den größten Serienhits der TV-Geschichte

Kaum eine erfolgreiche US-Produktion kam ohne das markante Gesicht des Schauspielers aus. Poindexter wirkte in absoluten TV-Meilensteinen wie "Friends", "How I Met Your Mother", "NCIS" und "Will & Grace" mit. Auch in Erfolgsserien wie "Supernatural", "Bones", "The Rookie" und "9-1-1" hinterließ er bleibenden Eindruck. Seinen letzten schauspielerischen Auftritt drehte er erst Anfang 2026 für die vierte Staffel der gefeierten Justizserie "The Lincoln Lawyer".

Leidenschaftlicher Musiker und treusorgender Familienvater

Neben seiner erfolgreichen Film- und Fernsehkarriere schlug Poindexters Herz stets für die Musik. In den 1990er-Jahren stand er als charismatischer Leadsänger der Alternative-Country-Band The High Lonesome auf der Bühne, mit der er im Jahr 1995 das gefeierte Album "Feel Free To Do So" herausbrachte. Privat fand der Künstler sein großes Glück an der Seite der renommierten Castingdirektorin Carol Kritzer. Aus der Ehe gingen zwei gemeinsame Söhne hervor, die nun gemeinsam mit ihrer Mutter um den geliebten Familienvater trauern.