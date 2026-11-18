Robert Pattinson übernimmt die ikonische Rolle als James Bond und setzt sich dabei auf den letzten Metern gegen vier namhafte Konkurrenten durch.

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Die Entscheidung für Robert Pattinson als neuer Titelheld der James-Bond-Reihe löst in der Filmbranche Verwunderung und Diskussionen aus.

Auf der Plattform X fragte ein Nutzer misstrauisch: "War das wirklich ein geheimes Vorsprechen oder hatten die anderen vier Jungs nie eine Chance?" Der 40-jährige "Batman"-Darsteller stieß als Last-Minute-Kandidat hinzu und sicherte sich die begehrte Rolle.

Überraschende Wende beim Casting

Die Besetzung markiert einen deutlichen Strategiewechsel für die Filmreihe. Während die frühere Produzentin Barbara Broccoli traditionell eher weniger bekannte Gesichter bevorzugte, warf Amazon MGM Studios nach der Übernahme der kreativen Kontrolle im Jahr 2025 die alten Vorgaben über Bord. Dabei setzte sich der Star gegen vier Mitbewerber durch:

Nicholas Hoult

Callum Turner

Jack Lowden

Josh O'Connor

Robert Pattinson © Getty Images

Konkurrenz im Überblick

Branchenberichten zufolge konnten die ursprünglichen Kandidaten bei den Kamera-Tests nicht vollends überzeugen. Zudem galt Regisseur Denis Villeneuve, der mit dem Schauspieler bei "Dune: Part Three" zusammenarbeitet, schon länger als Befürworter seines Kollegen. Ein wesentlicher Hebel lag jedoch bei Warner Bros., wo sowohl Pattinson als auch Hoult für Comic-Adaptionen unter Vertrag standen.