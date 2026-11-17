Die Schauspielerin Hunter Schafer steht laut einem Bericht des Magazins "Variety" auf einer Wunschliste für die Rolle des nächsten Bond-Girls.

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In der Filmbranche wird derzeit intensiv über die Besetzung des kommenden James-Bond-Abenteuers spekuliert. Nachdem Robert Pattinson als neuer Geheimagent 007 besetzt wurde, veröffentlichte das Branchenmagazin "Variety" eine Wunschliste potenzieller Darstellerinnen für das nächste Bond-Girl.

Bekannte Namen dabei

Neben bekannten Namen wie Zendaya, Lily James und Florence Pugh findet sich darauf auch der "Euphoria"-Star Hunter Schafer (27). Sollte sie den Zuschlag erhalten, würde die Schauspielerin als erster Transgender-Star in dieser ikonischen Rolle Filmgeschichte schreiben.

Das Magazin hob hervor, dass Schafer ihr schauspielerisches Können bereits unter Beweis gestellt habe und ein derartiges Engagement ihre Karriere endgültig in höhre Sphären katapultieren könnte.

Hunter Schafer - wird sie neues Bond-Girl? © The Hollywood Reporter via Getty Images

Gemischte Reaktionen

In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf der Plattform X, stieß der Vorschlag auf ein gespaltenes Echo. Während einige Nutzer kritisierten, eine solche Besetzung würde das Franchise zerstören, und mit einem Boykott drohten, zeigten sich andere begeistert. Befürworter betonten, dass eine Kombination aus Robert Pattinson und Hunter Schafer sie erstmals dazu bewegen würde, einen James-Bond-Film im Kino anzusehen.

Karriere und persönlicher Weg

Bekannt wurde Schafer durch ihre Darstellung der Jules in der HBO-Serie "Euphoria", zudem wirkte sie in Filmen wie "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes" sowie "Mother Mary" mit. Im Oktober machte die 27-Jährige gegenüber dem Magazin "ELLE" öffentlich, sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen zu haben.