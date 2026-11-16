Rekorde! "Virgin River" schreibt bei Netflix Geschichte

Große Freude für Serienfans: Netflix hat die romantische Dramaserie "Virgin River" um eine neunte Staffel verlängert. Damit schreibt die Produktion rund um die Hauptdarsteller Alexandra Breckenridge und Martin Henderson beim Streamingdienst Geschichte.

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Der Streaminganbieter Netflix hat die Verlängerung seiner Erfolgsserie "Virgin River" bekannt gegeben. Noch bevor die achte Staffel im kommenden Jahr überhaupt ihre Premiere feiert, steht fest, dass die Geschichte um eine neunte Runde erweitert wird.

Langlebigste Serie

Mit diesem Schritt wird die Produktion zur langlebigsten fiktionalen Eigenproduktion im Dramabereich von Netflix. Geplant sind erneut zehn einstündige Episoden, die von Showrunner Patrick Sean Smith betreut werden. Im Zentrum stehen weiterhin Melinda "Mel" Monroe, dargestellt von Alexandra Breckenridge (44), sowie Jack Sheridan, gespielt von Martin Henderson (52).

Virgin River - Alexandra Breckenridge als Melinda Monroe und Martin Henderson als Jack Sheridan © Courtesy of Netflix

Gigantische Abrufzahlen und Freude im Cast

Die Entscheidung basiert auf beachtlichen Erfolgszahlen, da das Format laut Netflix bisher über eine halbe Milliarde Mal gestreamt wurde und sich 28 Wochen lang in den weltweiten Top 10 hielt. Die Hauptdarsteller zeigten sich entsprechend begeistert: Martin Henderson bedankte sich für die enorme Unterstützung der Zuschauer, während Alexandra Breckenridge ihren Stolz über die Fortsetzung zum Ausdruck brachte.

Das Star-Foto des Tages 1 / 19 Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA

Handlung der beliebten Romanverfilmung

Die Serie basiert auf den Romanen von Robyn Carr und erzählt den Neuanfang der Krankenschwester Mel in einer Kleinstadt in Nordkalifornien. Nach dem Kennenlernen mit Barbesitzer Jack entwickelten sich über die bisherigen Staffeln hinweg eine tiefe Beziehung sowie eine enge Verbindung zur gesamten Dorfgemeinschaft. Ein Starttermin für Staffel neun steht noch nicht fest, da zunächst die Ausstrahlung der achten Staffel ansteht.