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Rekorde! "Virgin River" schreibt bei Netflix Geschichte

Judith Leopold
von
Virgin River - Alexandra Breckenridge als Melinda Monroe und Martin Henderson als Jack Sheridan
© Courtesy of Netflix
Große Freude für Serienfans: Netflix hat die romantische Dramaserie "Virgin River" um eine neunte Staffel verlängert. Damit schreibt die Produktion rund um die Hauptdarsteller Alexandra Breckenridge und Martin Henderson beim Streamingdienst Geschichte.
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Der Streaminganbieter Netflix hat die Verlängerung seiner Erfolgsserie "Virgin River" bekannt gegeben. Noch bevor die achte Staffel im kommenden Jahr überhaupt ihre Premiere feiert, steht fest, dass die Geschichte um eine neunte Runde erweitert wird.

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Langlebigste Serie

Mit diesem Schritt wird die Produktion zur langlebigsten fiktionalen Eigenproduktion im Dramabereich von Netflix. Geplant sind erneut zehn einstündige Episoden, die von Showrunner Patrick Sean Smith betreut werden. Im Zentrum stehen weiterhin Melinda "Mel" Monroe, dargestellt von Alexandra Breckenridge (44), sowie Jack Sheridan, gespielt von Martin Henderson (52).

Virgin River - Alexandra Breckenridge als Melinda Monroe und Martin Henderson als Jack Sheridan
Virgin River - Alexandra Breckenridge als Melinda Monroe und Martin Henderson als Jack Sheridan © Courtesy of Netflix

Gigantische Abrufzahlen und Freude im Cast

Die Entscheidung basiert auf beachtlichen Erfolgszahlen, da das Format laut Netflix bisher über eine halbe Milliarde Mal gestreamt wurde und sich 28 Wochen lang in den weltweiten Top 10 hielt. Die Hauptdarsteller zeigten sich entsprechend begeistert: Martin Henderson bedankte sich für die enorme Unterstützung der Zuschauer, während Alexandra Breckenridge ihren Stolz über die Fortsetzung zum Ausdruck brachte.

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Die Serie basiert auf den Romanen von Robyn Carr und erzählt den Neuanfang der Krankenschwester Mel in einer Kleinstadt in Nordkalifornien. Nach dem Kennenlernen mit Barbesitzer Jack entwickelten sich über die bisherigen Staffeln hinweg eine tiefe Beziehung sowie eine enge Verbindung zur gesamten Dorfgemeinschaft. Ein Starttermin für Staffel neun steht noch nicht fest, da zunächst die Ausstrahlung der achten Staffel ansteht.

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