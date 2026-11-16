Serie
Rekorde! "Virgin River" schreibt bei Netflix Geschichte
Der Streaminganbieter Netflix hat die Verlängerung seiner Erfolgsserie "Virgin River" bekannt gegeben. Noch bevor die achte Staffel im kommenden Jahr überhaupt ihre Premiere feiert, steht fest, dass die Geschichte um eine neunte Runde erweitert wird.
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Langlebigste Serie
Mit diesem Schritt wird die Produktion zur langlebigsten fiktionalen Eigenproduktion im Dramabereich von Netflix. Geplant sind erneut zehn einstündige Episoden, die von Showrunner Patrick Sean Smith betreut werden. Im Zentrum stehen weiterhin Melinda "Mel" Monroe, dargestellt von Alexandra Breckenridge (44), sowie Jack Sheridan, gespielt von Martin Henderson (52).
Gigantische Abrufzahlen und Freude im Cast
Die Entscheidung basiert auf beachtlichen Erfolgszahlen, da das Format laut Netflix bisher über eine halbe Milliarde Mal gestreamt wurde und sich 28 Wochen lang in den weltweiten Top 10 hielt. Die Hauptdarsteller zeigten sich entsprechend begeistert: Martin Henderson bedankte sich für die enorme Unterstützung der Zuschauer, während Alexandra Breckenridge ihren Stolz über die Fortsetzung zum Ausdruck brachte.
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Handlung der beliebten Romanverfilmung
Die Serie basiert auf den Romanen von Robyn Carr und erzählt den Neuanfang der Krankenschwester Mel in einer Kleinstadt in Nordkalifornien. Nach dem Kennenlernen mit Barbesitzer Jack entwickelten sich über die bisherigen Staffeln hinweg eine tiefe Beziehung sowie eine enge Verbindung zur gesamten Dorfgemeinschaft. Ein Starttermin für Staffel neun steht noch nicht fest, da zunächst die Ausstrahlung der achten Staffel ansteht.
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