1977 kam "Star Wars" in unsere Kinos und löste ein Hollywood-Beben aus. Zum 50er kehrt der Kultfilm zurück. Dazu wird das Jubiläum auch mit neuen Filmen, TV-Serien, Konzerten und einem Merchandise-Overkill gefeiert.

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Am 1. Mai 1977 schrieb George Lucas Kino-Geschichte. Da feierte "Star Wars" das bei uns unter dem Titel "Krieg der Sterne" lief und mittlerweile als "Episode 4: A New Hope" fungiert, im Northpont Theatre von San Francisco seine Premiere. Und löste damit ein nie dagewesenes Hollywood-Beben aus: 530 Millionen Dollar Kassa bei 11 Millionen Dollar Produktionskosten, 6 Oscars, 3 Grammys und Grundstein für eines der lukrativsten und bekanntesten Franchises aller Zeiten: 9 Kinofilme der "Skywalker—Serie", unzählige Spin Offs („Madalorian“), ein nie-dagewesener Merchandising-Overkill und über47 Milliarden Dollar Kassa.

Zum 50er kommt "Star Wars" ab 19. Februar zurück ins Kino. © Disney

2027 steht das 50-jährige Jubiläum an und dafür schöpft Disney aus den Vollen: Zum Auftakt gibt’s bereits am 2. Jänner in der Wiener Stadthalle die Orchester-Show "Star Wars Live in Concert" und ab 20. Jänner die 2. Staffel von "Ahsoka".

"Star Wars in Concert" rockt am 2. Jänner die Stadthalle. © Disney Martin Dominik Zemp

Ab 19. Februar kommt "Star Wars" dann zurück ins Kino. In überarbeiteter Digital Imax Version und mit einem neuen Orchester-Score von John Williams.

Ab 20. Jänner läuft die 2. Staffel von "Ahsoka". © Disney

Am 4. Mai, dem weltweiten Star-Wars-Tag („May the Force…“) folgt die brandneue Doku "The Hero Awakens", die die Entstehungsgeschichte beleuchtet: "Dieser Film wird ein einzigartiges Vergnügen für Fans sein, da er ausschließlich Archivmaterial und Tonaufnahmen zeigt, die während und rund um die Entstehung des historischen Films von 1977 aufgenommen wurden"

Am 28. Mai kommt derK inofilm "Star Fighter”. Mit Ryan Gosling. © Disney

Am 28. Mai kommt der auch schon 14. Star-Wars-Kinofilm "Star Fighter” mit Ryan Gosling in der Hauptrolle des Kade Auberon. Die Geschichte spielt etwa fünf Jahre nach" Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers (Episode IX)“. Auberon muss einen machtbegabten Jugendlichen (gespielt von Flynn Gray) durch eine sich neu ordnende Galaxis schleusen

Lego setzt 2027 voll auf "Star Wars". © Lego

Dazu gibt es exklusives neues-Merchandise wie Retro-Action-Figuren, gleich sieben neue Lego-Sets inklusive den allerersten Star-Wars-Postern aus über 3.000 Steinen und zwei eigene Aston Martin Fahrzeuge. Die Musik-Tournee "Star Wars in Concert" und die opulente Wander-Ausstellung „Star Wars: The Experience“runden die Feierlichkeiten ab.