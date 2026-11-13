"Wetten, dass..?": SIE moderiert die Außen-Wette

Comedian Hazel Brugger kehrt zum Showklassiker "Wetten, dass..?" zurück. Bei der Neuauflage übernimmt die 32-Jährige erneut die Moderation der Außenwette.

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Wie die "Bild"-Zeitung exklusiv vom ZDF erfuhr, führt die Außenwette beim "Wetten, dass..?"-Comeback mit Tom und Bill Kaulitz in die Schweiz. Dort steht die Schweizer Comedian Hazel Brugger mit ihrem Humor und trockenen Charme vor der Kamera. Für sie ist die Aufgabe vertraut: Bereits 2023 moderierte sie die Schweizer Außenwette bei Thomas Gottschalks letzter Sendung. Damals mussten acht Mitglieder des Seilziehclubs Stans-Oberdorf einen rund sieben Tonnen schweren Wagen mit 40 Personen innerhalb von 120 Sekunden zehn Meter bergauf ziehen – eine Neuauflage einer Wette von 1993.

Kaulitz-Brüder übernehmen "Wetten, dass..?"

Während Brugger aus der Schweiz zugeschaltet wird, läuft die eigentliche Sendung in Halle (Saale). Erstmals präsentieren Bill und Tom Kaulitz (beide 37) die Unterhaltungssendung. Die beiden Tokio-Hotel-Stars treten damit in große Fußstapfen.

Tom und Bill Kaulitz © ZDF und Rankin/Serviceplan Münch

Bedeutung der Außenwette

Die Außenwette gehört seit jeher fest zu "Wetten, dass..?" und bringt Herausforderungen außerhalb des Showstudios auf den Bildschirm. Mit außergewöhnlichen körperlichen Leistungen, ausgefallenen Fähigkeiten oder originellen Ideen müssen Kandidatinnen und Kandidaten das Publikum sowie die prominente Wettjury überzeugen. Durch Live-Schaltungen an den jeweiligen Ort können Zuseherinnen und Zuseher das Geschehen direkt verfolgen.