oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Show-Comeback

"Wetten, dass..?": SIE moderiert die Außen-Wette

Stars Redaktion
von
Hazel Brugger
© Getty Images
Comedian Hazel Brugger kehrt zum Showklassiker "Wetten, dass..?" zurück. Bei der Neuauflage übernimmt die 32-Jährige erneut die Moderation der Außenwette.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie die "Bild"-Zeitung exklusiv vom ZDF erfuhr, führt die Außenwette beim "Wetten, dass..?"-Comeback mit Tom und Bill Kaulitz in die Schweiz. Dort steht die Schweizer Comedian Hazel Brugger mit ihrem Humor und trockenen Charme vor der Kamera. Für sie ist die Aufgabe vertraut: Bereits 2023 moderierte sie die Schweizer Außenwette bei Thomas Gottschalks letzter Sendung. Damals mussten acht Mitglieder des Seilziehclubs Stans-Oberdorf einen rund sieben Tonnen schweren Wagen mit 40 Personen innerhalb von 120 Sekunden zehn Meter bergauf ziehen – eine Neuauflage einer Wette von 1993.

Kaulitz-Brüder übernehmen "Wetten, dass..?"

Während Brugger aus der Schweiz zugeschaltet wird, läuft die eigentliche Sendung in Halle (Saale). Erstmals präsentieren Bill und Tom Kaulitz (beide 37) die Unterhaltungssendung. Die beiden Tokio-Hotel-Stars treten damit in große Fußstapfen.

Tom und Bill Kaulitz
Tom und Bill Kaulitz © ZDF und Rankin/Serviceplan Münch

Auch interessant

Barbara Schöneberger ist Führerschein los

Comeback: Mucha kritisiert Opernball-Roben

Modischer Start für den Wiener Opernball

Bedeutung der Außenwette

Die Außenwette gehört seit jeher fest zu "Wetten, dass..?" und bringt Herausforderungen außerhalb des Showstudios auf den Bildschirm. Mit außergewöhnlichen körperlichen Leistungen, ausgefallenen Fähigkeiten oder originellen Ideen müssen Kandidatinnen und Kandidaten das Publikum sowie die prominente Wettjury überzeugen. Durch Live-Schaltungen an den jeweiligen Ort können Zuseherinnen und Zuseher das Geschehen direkt verfolgen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Duran-Duran-Drummer Roger Taylor hört auf

Jeanette Biedermann sagt Wien-Konzert ab

Comeback: Mucha kritisiert Opernball-Roben

Prinz William verrät seinen Smartphone-Trick

Star-Trek-Legende punscht am Stephansplatz

Barbara Schöneberger ist Führerschein los

"Blümchen": Heiße Knutscherei mit Justin Timberlake

Supermodel Tyra Banks ist wieder Single

"Wetten, dass..?": SIE moderiert die Außen-Wette

Modischer Start für den Wiener Opernball