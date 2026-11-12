Comeback: Mucha kritisiert Opernball-Roben

Beim Ballroben-Defilee in den Prunkräumen der Wiener Staatsoper feierte Verleger Christian Mucha seinen ersten öffentlichen Auftritt nach überstandener Nieren-Operation.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Pünktlich zum Faschingsauftakt luden Staatsoperndirektor Bogdan Roščić und das Organisationsteam in den Marmorsaal der Wiener Staatsoper, um Entwürfe für den kommenden Opernball vorzustellen. Vor zahlreichen Logenbesitzern, Sponsoren und Prominenten führten renommierte Labels wie Thang de Hoo, Femme Maison, Michel Mayer, Eva Poleschinski und Wabisabi Vintage Kimono Fashion ihre Kreationen vor.

Michel MEYER mit Models © Andreas Tischler / Vienna Press

Für Mucha, der die Veranstaltung als ersten gesellschaftlichen Termin nach seiner Klinikentlassung wahrnahm, boten die Schnitte jedoch reichlich Anlass zur Kritik: Er bemängelte bauchfreie Ensembles, mehrteilige Kombinationen sowie gewagte Beinschlitze, die nach seinem Empfinden der strengen Etikette des Festes aller Feste widersprächen.

Sehnsucht nach Marika Lichter und spitzer Zunge

Mit gewohnter Scharfzüngigkeit kommentierte der Verleger das Geschehen und erinnerte an frühere Modenschauen, bei denen er gemeinsam mit Marika Lichter verunglückte Entwürfe bissig analysierte: "Gestern, übrigens bei meinem ersten öffentlichen Auftritt nach meiner Erkrankung, fehlte mir die Marika. Denn die Kleider, die da präsentiert wurden – ich will jetzt keinem Designer zu nahe treten –, waren alles andere als opernballtauglich."

Tiefe Ausschnitte und hohe Beinschlitze verärgerten das Ehepaar Mucha. © Andreas Tischler / Vienna Press

Neben der Mode gerieten auch organisatorische Details in den Fokus. So sorgte die Sitzordnung für Irritationen, da prominente Sponsoren und Modeexpertin Brigitte Winkler in die hinteren Reihen verbannt wurden, während Plätze in der ersten Reihe unbesetzt blieben.

Bauchfrei für den Opernball? © Andreas Tischler / Vienna Press

Millionen-Geschäft Opernball und Interview-Verweigerung

Auch abseits des Laufstegs lieferte der Abend Gesprächsstoff. Direktor Bogdan Roščić scherzte bei der Begrüßung, er wünsche sich am liebsten täglich Opernball-Veranstaltungen, was die Anwesenden vor allem mit Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung des Balls schmunzeln ließ. Mit fast drei Millionen Euro Reingewinn und Logenpreisen von bis zu 60.000 Euro finanziert das Spektakel wichtige Kulturprojekte wie die neue Kinderoper.

Während Leo Lugner und seine Ehefrau Jacqueline ein TV-Interview ablehnten, markierte der Abend den Beginn einer intensiv geführten Diskussion über den Dresscode des kommenden Opernballs.