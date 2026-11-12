Modischer Start für den Wiener Opernball

Hochkarätiges Defilee in der Wiener Staatsoper mit zahlreichen Promis und den wichtigsten Designern und Designerinnen des

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Die Wiener Staatsoper hat am 11. November mit dem Event "Auftakt" die Vorfreude auf den Opernball 2027 entfacht. In den geschichtsträchtigen Prunkräumen des Hauses am Ring versammelten sich hochkarätige Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft zu einem spektakulären Ballroben-Defilee heimischer Modeschöpfer.

Model in Eva Poleschinski © Andreas Tischler / Vienna Press

Prunkräume verwandelten sich in Laufsteg

Pünktlich zum Beginn der Faschingssaison luden Staatsoperndirektor Bogdan Roščić und das Opernball-Organisationsteam zu diesem hochkarätigen Side-Event ein. Nach der offiziellen Begrüßung durch den Hausherrn verwandelten sich die imperialen Räumlichkeiten in einen Catwalk der Extraklasse.

Herausragende österreichische Designerinnen und Designer präsentierten ihre individuellen Visionen der klassischen Abendrobe. Das Spektrum reichte von meisterhaftem Couture-Handwerk über fließende Silhouetten bis hin zu extravaganten skulpturalen Formen und neu interpretierten historischen japanischen Kimonos.

Solisten des Staatsballetts präsentierten Designermode

Auftakt zum Wiener Opernball 2027 mit Modenschau - Designer präsentieren ihre Ballroben Kollektionen, Wiener Staatsoper, Wien, 11.11.2026, - Thank DE HOO, Michel MAYER, Eva POLESCHINSKI, Franziska FÜRPASS-KERMANI © Andreas Tischler / Vienna Press

Für die Präsentation der Entwürfe von Eva Poleschinski, Franziska Fürpass-Kermani von Femme Maison, Michel Mayer, Thang de Hoo sowie Vera Redlich von Wabisabi Vintage Kimono Fashion zeichneten Solistinnen und Solisten des Wiener Staatsballetts verantwortlich.

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Die Tänzerinnen und Tänzer Ioanna Avraam, Alessandro Frola, Kiyoka Hashimoto, Sinthia Liz, Milda Luckuté, Godwin Merano, Rosa Pierro, Iulia Tcaciuc und Chiara Uderzo brachten die edlen Kreationen mit unvergleichlicher Eleganz zum Strahlen. Unter den Gästen im Saal applaudierten weitere Ballett-Stars wie Elena Bottaro, Olga Esina, Cassandra Trenary und Liudmila Konovalova.

Auftakt zum Wiener Opernball 2027 mit Modenschau - Designer präsentieren ihre Ballroben Kollektionen, Wiener Staatsoper, Wien, 11.11.2026, - Model auf Laufsteg © Andreas Tischler / Vienna Press

Prominenter Empfang im Schwindfoyer

Beim anschließenden Cocktailempfang im prunkvollen Schwindfoyer tauschten sich die geladenen Persönlichkeiten intensiv über die Trends der kommenden Ballsaison aus. Neben Opernball-Organisatorin Susanne Athanasiadis, Komiteemitglied Maryam Yeganehfar, der kaufmännischen Geschäftsführerin Petra Bohuslav und Ballett-Direktorin Simone Wohinz feierten zahlreiche prominente Gäste: Moderatorin Teresa Vogl, Schauspielerin Lilian Klebow, Lugner-City-Chefin Jacqueline Lugner, Juwelier-Ehepaar Hermann und Katharina Gmeiner-Wagner sowie Unternehmer Karl Guschlbauer.

Der Opernball 2027 wird sehr farbenfroh © Andreas Tischler / Vienna Press

Ebenso bereicherten Eva-Maria Höfer, Paul Pasquali, Designerin Alexandra Palla, ORF-III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz, ÖBB-Vorständin Silvia Angelo sowie die Journalistinnen Nicole Adler und Isabella Klausnitzer den glanzvollen Abend, der einen vielversprechenden Vorgeschmack auf das Fest aller Feste bot.