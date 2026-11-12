Promis schicken beim VIP-Opening erste Briefe ans Christkind

In der Wiener Stadthalle herrscht ab sofort wieder Weihnachtsstimmung. Beim feierlichen VIP-Opening des Weihnachtspostamts griffen zahlreiche heimische Promis für den guten Zweck selbst zum Stift.

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Noch bis Mittwoch, 23. Dezember, lädt das Weihnachtspostamt im Studio F der Wiener Stadthalle dazu ein, Wünsche ans Christkind, Weihnachtsgrüße und kleine Botschaften an die Liebsten zu gestalten und auf die Reise zu schicken. Die offizielle Eröffnung fand bereits statt. Dabei steht nicht nur die Vorfreude auf das Fest im Mittelpunkt, sondern auch die Hilfe für andere: In Kooperation mit Licht ins Dunkel wird pro Briefpaket ein Euro zugunsten von Familien mit Kindern in Not gespendet.

Mario Thaler, Christoph Rahofer, Thomas Waldner © Leon Moik:Moik Media

Heimische Promis gestalten Weihnachtspost

Beim feierlichen VIP-Opening entdeckten zahlreiche Gäste aus Theater, Film und Fernsehen die Weihnachtswelt und schrieben die ersten Briefe ans Christkind. Mit dabei waren unter anderem die Schauspieler Maddalena Hirschal, Max Ortner, Julia Jelinek, Karim Rahoma, Fiona Ristl und Christoph Schlagenhaufen sowie Model Victoria Ortner.

Julia Jelinek, Sophia Jelinek © Leon Moik:Moik Media

Buntes Winterwonderland aus Luftballons

Für die passende festliche Kulisse im Studio F sorgte der internationale Luftballonkünstler Guido Verhoef, der die Räumlichkeiten in ein buntes Winterwonderland verwandelte. Besucherinnen und Besucher jeden Alters haben nun die Möglichkeit, dort ihre persönliche Weihnachtspost zu gestalten und gleichzeitig einen Beitrag für Licht ins Dunkel zu leisten.