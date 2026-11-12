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Überraschender Titel

Arnold Schwarzenegger zum "heißesten Opa der Welt" gekürt

Stars Redaktion
von
Arnold Schwarzenegger
© GC Images
Mit 79 Jahren erhält Arnold Schwarzenegger eine besondere neue Auszeichnung. Im US-Fernsehen scherzte der gebürtige Steirer nun über die Vorteile seines neuen Titels und verriet neue Filmpläne.
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Die neue Ausgabe des Magazins "Woman’s World" erscheint am Freitag, 20. November, am Kiosk und krönt Arnold Schwarzenegger erstmals zum "World’s Hottest Grandpa". Für den heimischen Export, der von seinen drei Enkelkindern Lyla, Eloise und Ford ganz klassisch auf Deutsch "Opa" genannt wird, ist es der Auftakt einer neuen jährlichen Tradition des Magazins. Im Interview mit "Woman’s World" zeigte sich der frühere Gouverneur von Kalifornien von seiner familiären Seite: "Lachen… Freude ist das, worum es im Leben geht."

Humorvoller Auftritt im US-Fernsehen

Bei einem Besuch in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live" sprach der 79-Jährige über die Vorzüge seiner neuen Cover-Auszeichnung. Auf die Frage von Moderator Jimmy Kimmel, ob er für den Titel etwas bekomme, witzelte Schwarzenegger: "Sie geben dir eine Trophäe und dann bekommst du 20 Prozent Rabatt auf die Frühbucher-Specials bei Denny’s."

Als Santa Claus vor der Kamera

An Ruhestand denkt der ehemalige Mr. Universe trotz seines Alters noch lange nicht. Am Mittwoch, 2. Dezember, feiert der Film "The Man with the Bag" auf Prime Video Premiere, in dem Schwarzenegger im roten Anzug und mit weißem Bart als Santa Claus zu sehen ist.

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Zudem verriet er in der Talkshow, dass er an Fortsetzungen zu "Predator", "Conan der Barbar" und "Phantom-Kommando" arbeitet. Bei "Conan" werde es sich um "King Conan" handeln – einen König, der seit 40 Jahren auf dem Thron sitzt und etwas selbstzufrieden geworden ist. Der Schauspieler räumte jedoch ein, dass Schwertkämpfe und Reiten nicht mehr ganz so leicht fallen wie früher: "Man wird älter und wird ein bisschen langsamer, richtig?"

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