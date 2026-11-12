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Für ihren Sohn

Amira Aly begeistert Fans mit gigantischer Geburtstagstorte

Amira Aly
© Getty Images
Obwohl Amira Aly erst vor Kurzem zum dritten Mal Mutter geworden ist, ließ es sich die 34-Jährige nicht nehmen, zum siebten Geburtstag ihres ältesten Sohnes selbst zu backen. Auf Instagram präsentierte sie das beeindruckende Ergebnis ihrer stundenlangen Arbeit.
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Die Moderatorin Amira Aly (34) hat zum siebten Geburtstag ihres ältesten Sohnes eine aufwendige Fußballtorte gezaubert. Auf Instagram teilte sie ein Video des Entstehungsprozesses, der mehrere Stunden in Anspruch nahm und bei dem sie zeitweise sogar ihr Neugeborenes in einer Trage bei sich hatte.

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Das fertige Kunstwerk zeigt ein detailliertes Spielfeld inklusive Toren und Spielern. Zwischenzeitlich äußerte die 34-Jährige in einer Story zwar Zweifel daran, wie sie das Rasenmuster umsetzen solle, doch am Mittwochabend folgte die Entwarnung, dass alles geklappt habe und sowohl Mutter als auch Kind glücklich seien.

Großes Lob von prominenten Kollegen

In den Kommentaren unter dem Beitrag erhielt die Dreifach-Mama viel Zuspruch für ihre Mühe. Prominente wie Lilly Becker und Jana Ina Zarrella schickten herzliche Glückwünsche an das Geburtstagskind. Auch die bekannte Back-Youtuberin Sally Özcan lobte das Ergebnis ausdrücklich. Dass Aly ein Händchen fürs Backen hat, bewies sie bereits im vergangenen Jahr, als sie die TV-Show "Das große Promibacken" gewann.

Amira Aly mit Christian Düren
Amira Aly mit Christian Düren © Getty Images

Familienglück nach dritter Geburt

Das Backprojekt fand unter besonderen Umständen statt, denn Aly verkündete erst Ende Oktober 2026 die Geburt ihres dritten Kindes. Es ist das erste gemeinsame Mädchen mit ihrem Lebensgefährten Christian Düren (36), mit dem sie seit Mitte 2024 offiziell liiert ist. Aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48) stammen ihre beiden Söhne.

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