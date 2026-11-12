Amira Aly begeistert Fans mit gigantischer Geburtstagstorte

Obwohl Amira Aly erst vor Kurzem zum dritten Mal Mutter geworden ist, ließ es sich die 34-Jährige nicht nehmen, zum siebten Geburtstag ihres ältesten Sohnes selbst zu backen. Auf Instagram präsentierte sie das beeindruckende Ergebnis ihrer stundenlangen Arbeit.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Moderatorin Amira Aly (34) hat zum siebten Geburtstag ihres ältesten Sohnes eine aufwendige Fußballtorte gezaubert. Auf Instagram teilte sie ein Video des Entstehungsprozesses, der mehrere Stunden in Anspruch nahm und bei dem sie zeitweise sogar ihr Neugeborenes in einer Trage bei sich hatte.

Das fertige Kunstwerk zeigt ein detailliertes Spielfeld inklusive Toren und Spielern. Zwischenzeitlich äußerte die 34-Jährige in einer Story zwar Zweifel daran, wie sie das Rasenmuster umsetzen solle, doch am Mittwochabend folgte die Entwarnung, dass alles geklappt habe und sowohl Mutter als auch Kind glücklich seien.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Großes Lob von prominenten Kollegen

In den Kommentaren unter dem Beitrag erhielt die Dreifach-Mama viel Zuspruch für ihre Mühe. Prominente wie Lilly Becker und Jana Ina Zarrella schickten herzliche Glückwünsche an das Geburtstagskind. Auch die bekannte Back-Youtuberin Sally Özcan lobte das Ergebnis ausdrücklich. Dass Aly ein Händchen fürs Backen hat, bewies sie bereits im vergangenen Jahr, als sie die TV-Show "Das große Promibacken" gewann.

Amira Aly mit Christian Düren © Getty Images

Familienglück nach dritter Geburt

Das Backprojekt fand unter besonderen Umständen statt, denn Aly verkündete erst Ende Oktober 2026 die Geburt ihres dritten Kindes. Es ist das erste gemeinsame Mädchen mit ihrem Lebensgefährten Christian Düren (36), mit dem sie seit Mitte 2024 offiziell liiert ist. Aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48) stammen ihre beiden Söhne.