"O'zapft is": Sarah Kuttner startet Chemotherapie

Die an Brustkrebs erkrankte Moderatorin Sarah Kuttner begleitet ihre anstehende Chemotherapie mit einem Video-Tagebuch. Auf Plattformen wie Instagram und YouTube möchte die 47-Jährige Betroffenen Mut machen.

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Die Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner (47) hat angekündigt, ihre bevorstehende Chemotherapie in einem Video-Tagebuch auf ihrem YouTube-Kanal zu dokumentieren.

Offene Worte zu Krebstherapie

Auf der Plattform Instagram erklärte die Berliner Journalistin am Tag vor dem Therapiebeginn ihre Anspannung und ihre Motivation hinter dem Projekt. Sie wolle versuchen, regelmäßige Updates für Menschen zu geben, die ebenfalls Angst vor der Behandlung haben, da ihr selbst vergleichbare Videos geholfen hätten. Zusätzlich teilte sie Fotos von einer braunhaarigen Perücke sowie Frisörutensilien, da sie sich ihre neue Frisur vorab selbst schneiden und auch diesen Prozess filmen wolle.

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Erster Chemo-Tag

Der erste Insta-Beitrag zur Chemotherapie wurde von ihr mit den Worten "O'zapft is" kommentiert und zeigt, dass die Chemo-Infusion via Portacath - einem dauerhaften Zugang - in ihren Körper tropft.

Absagen von Tournee und Lesungen

Die Erkrankung hat konkrete Auswirkungen auf die beruflichen Pläne der Autorin. Nachdem Kuttner in ihrem Podcast "Das kleine Fernsehballett" verkündete, dass eine auf viereinhalb Monate anberaumte Chemotherapie notwendig sei, musste ein Teil der für das Frühjahr 2027 geplanten Bühnentour abgesagt werden.

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Podcast soll weitergehen

Auch Lesungen zu ihrem aktuellen Roman "Mama & Sam" fallen aus. Den gemeinsamen Podcast mit dem Journalisten Stefan Niggemeier möchte sie hingegen weiterführen, auch wenn sie angekündigt hat, zu Weihnachten keine Haare mehr zu haben.

Das Star-Foto des Tages 1 / 17 Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West. © WWD via Getty Images

Transparenter Umgang mit Diagnose

Kuttner war im Herbst 2026 mit ihrer Erkrankung an die Öffentlichkeit gegangen. Mitte Oktober hatte sie im Podcast konkretisiert, dass sich der drei Zentimeter große Tumor in ihrer rechten Brust befinde. Bereits Ende September informierte sie ihre Fans über den Befund, den ihre Gynäkologin bei der Krebsvorsorge festgestellt hatte. In den sozialen Medien erhält die 47-Jährige breite Unterstützung von zahlreichen Followern, die ihr Mut zusprechen und eigene Erfahrungen teilen.