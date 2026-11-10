TV-Knall um Florian Silbereisen (45)

Zum Jahresende erwartet Florian Silbereisen ein dichtes Fernsehprogramm. Der Entertainer tritt erneut in Kai Pflaumes Jahresrückblick im Ersten an und fordert prominente Gegner heraus.

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Der Schlagerstar hat zum Jahresende alle Hände voll zu tun. Als Kapitän Max Parger steuert Florian Silbereisen gleich mehrfach das "Traumschiff". Die nächste Reise führt ihn am Sonntag, 22. November, nach Bangkok. Weitere Folgen zeigt das ZDF am Donnerstag, 26. Dezember, sowie am Donnerstag, 1. Januar 2027, jeweils um 20:15 Uhr. Zudem präsentiert er am Mittwoch, 31. Dezember, ab 20:15 Uhr live im Ersten den "Silvester-Schlagerbooom 2027 – Die Wunderlichtershow". Neben diesen Aufgaben muss der Entertainer auch noch sein Wissen testen.

Promi-Runde im ARD-Jahresrückblick

Zwischen den Feiertagen zeigt die ARD das gewohnte Format. Silbereisen steht dabei nicht als Moderator auf der Bühne, sondern tritt als Kandidat an. Laut der Plattform tvtickets.de nimmt er an "2026 – Das Quiz" teil. Moderator Kai Pflaume führt bereits zum 19. Mal durch die Sendung im Ersten. Silbereisen gewann das Quiz zuvor dreimal hintereinander, im Vorjahr sicherte sich Barbara Schöneberger den Sieg.

Prominente Konkurrenz

Neben dem Schlagerstar nehmen Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers als Kandidaten teil. Die Show behandelt die wichtigsten, bewegendsten und unterhaltsamsten Ereignisse des Jahres 2026. Das Spektrum reicht von Politik und Sport über Krisen und Schicksale bis hin zu Skandalen und Promi-Geschichten. Die Vier müssen Wissensfragen beantworten und Aktionsspiele absolvieren.

Aufzeichnung und erspielte Spenden

Für jede richtige Antwort gibt es 500 Euro, bei erfolgreichen Aktionsrunden kommen jeweils 1000 Euro hinzu. Die erspielte Summe fließt am Ende in ein frei gewähltes Hilfsprojekt des jeweiligen Promis. Die Aufzeichnung findet am Donnerstag, 17. Dezember, in Köln statt. Tickets für die Show sind bereits ausverkauft.