Michael Schumacher: Pilot packt über Rettung aus

Erstmals spricht der Hubschrauberpilot, der Michael Schumacher nach dem Skiunfall in Méribel rettete: Er enthüllt strengste Geheimhaltungsmaßnahmen und das Chaos am Klinikum.

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Der schwere Sturz von Michael Schumacher in den französischen Alpen markierte einen dramatischen Wendepunkt: Aus einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt wurde ein Mensch, der völlig zurückgezogen lebt und von einem winzigen Kreis aus seiner Ehefrau und den beiden Kindern abgeschirmt wird.

Vor kurzem hat Yannick Dainese, der damalige Notfallpilot der Rettungsgesellschaft SAF Hélicoptères, erstmals über die Bergung am 29. Dezember im Skigebiet Méribel gesprochen.

Strikte Geheimhaltung am Einsatzort

Bereits vor dem Start erfuhren die Einsatzkräfte von der Identität des Verletzten, woraufhin umgehend Sicherheitsvorkehrungen griffen:

Verbot von Aufnahmegeräten: Die Crew wurde angewiesen, Mikrofone und GoPro-Kameras abzulegen.

Hermetische Abschirmung: Die Begleiter des Sportlers riegelten die Unfallstelle auf der Piste umgehend ab, um jedes Durchsickern von Bildmaterial zu unterbinden.

Konzentrierte Stille: An Bord sprach niemand ein Wort, da sich angesichts der Schwere der Verletzung jeder in seine eigene Aufgabe vertiefte.

Das Star-Foto des Tages 1 / 16 Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West. © WWD via Getty Images Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten. © Instagram

Hoher Druck im Rettungshubschrauber

Obwohl Dainese als erfahrener Pilot jährlich mit rund 50.000 Notfällen in der Region vertraut war, spürte er die Ausnahmesituation: "Unterbewusst war der Druck natürlich da, denn obwohl ich kein Formel-1-Fan war, wusste ich, dass die Leute ihn wie einen Gott verehrten." Nach einem 25-minütigen Flug übergab er den Verletzten an das bereits wartende Ärzteteam im Universitätsklinikum Grenoble.

Michael Schumacher © Getty Images

Klinik glich einer Rennstrecke

Das weltweite Ausmaß wurde dem Piloten erst Tage später bewusst, als er einen anderen Patienten nach Grenoble flog: "Was ich sah, schockierte mich: Es gab so viele Busse, rote Fahnen und Menschen überall, dass das Krankenhausgelände in eine Formel-1-Rennstrecke verwandelt worden war. Es war unglaublich."

Die strengen Schutzmaßnahmen blieben über die Jahre hinweg bestehen; erst im vergangenen Jahr wurden in Deutschland drei Personen verurteilt, die versucht hatten, die Familie mit nach dem Unfall entstandenen Aufnahmen zu erpressen.