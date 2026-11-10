Sylvie Meis: 1. Blick auf heiße Bettszenen

In der ARD-Produktion "Die Friesenjunkies" feiert Moderatorin Sylvie Meis ihr Debüt als Hauptdarstellerin und wagt dabei ungewohnt freizügige Szenen vor der Kamera.

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Die Miniserie, die im Stream der ARD-Mediathek und am 13. November um 23.50 Uhr im linearen Fernsehen ausgestrahlt wird, führt Sylvie Meis in die Rolle der gestressten Geschäftsfrau Madison, die in einer Entzugsklinik auf der Nordseeinsel strandet. Dort trifft sie unter anderem auf den von Stephan Luca verkörperten Charakter, wobei sich zwischen beiden eine hochemotionale und körperliche Dynamik entwickelt.

Gegenüber "BILD" betonte Luca, dass es bei den erotischen Sequenzen keineswegs um bloße Schauwerte ging: Die Szenen sollten vielmehr die "tiefe Sehnsucht zweier Menschen", aber zugleich auch deren "Verzweiflung und Verletzlichkeit" sichtbar machen.

Schutzraum und Respekt am Filmset

Um der Quereinsteigerin die notwendige Sicherheit vor der Kamera zu geben, setzte der erfahrene TV-Darsteller auf ein klares Versprechen: Man habe vereinbart, "einander stets mit Respekt, Offenheit und Achtsamkeit zu begegnen".

Sylvie Meis drehte zum ersten Mal Sexszenen. © ARD

Unterstützt wurde das Ensemble am Set von einer professionellen Intimitätskoordinatorin, über die Meis später erfreut bilanzierte, man sei mittlerweile befreundet. Lucas Urteil über die darstellerische Leistung von Sylvie Meis fällt im Gespräch mit "BILD" überaus positiv aus: "Sylvie hat diesen für sie völlig neuen Raum mit beeindruckender Offenheit und großem Mut angenommen." Sie habe die schauspielerische Herausforderung gemeistert, "ohne sich dabei zu verlieren", und sich rasch "einen festen Platz in unserem Ensemble und in unseren Herzen erobert".

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Nacktheit als emotionales Ausdrucksmittel

Auf die eigene Freizügigkeit vor laufender Kamera blickt Luca betont professionell. Nacktheit sei für ihn "kein Selbstzweck und auch nichts Besonderes", da sie schlüssig zur Figur und zur Dramaturgie passen müsse. Schauspieler machten sich in solchen Momenten schließlich nicht nur physisch, "sondern vor allem emotional verletzlich".

Das Star-Foto des Tages 1 / 16 Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West. © WWD via Getty Images Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten. © Instagram

Auch die Regiearbeit der Zwillingsbrüder Oskar und Emil Belton habe den Dreh geprägt, da durch deren improvisationsfreudige Inszenierung kaum klassische Pausen entstanden seien. Es habe sich angefühlt, "als würde man auf einen fahrenden Zug aufspringen", resümierte Luca im "BILD"-Interview über die intensive Zusammenarbeit mit Meis.