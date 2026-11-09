Michelle wehrt sich nach Haarrasur gegen Hass-Kommentare

Ex-Schlagersängerin Michelle hat sich von ihrer blonden Mähne getrennt und wehrt sich nun im Netz gegen fiese Kommentare zu ihrer neuen Kurzhaarfrisur.

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Deutschland. Nach ihrem Abschied von der Bühne hat sich Schlagersängerin Michelle – die heute wieder unter ihrem bürgerlichen Namen Tanja Hewer als Medium und Seelencoach arbeitet – am 20. Oktober von ihrer blonden Mähne getrennt und die Haare auf einen Zentimeter abrasiert.

Neuer Look im Alltag

Während sie sich im Alltag pudelwohl fühlt und die neue Kurzhaarfrisur als extrem pflegeleicht und frisch schätzt, erntete der neue Look im Netz gemischte Reaktionen. In einem Instagram-Video wehrt sich die 54-Jährige nun gegen Beleidigungen: "Meinungsfreiheit. Da bleibe ich auch dabei, das ist völlig in Ordnung. Aber Beleidigungen müssen nicht sein. Es ist halt nicht jedermanns Geschmack, aber es ist mein Geschmack."

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Rückzug aus Musik

Der Schritt ist Teil eines großen Neuanfangs: An ihrem 54. Geburtstag am 15. Februar 2026 hatte sich Michelle nach über 34 Jahren endgültig aus dem Musikgeschäft verabschiedet. Den Wandel beschreibt sie gegenüber "Bild" als radikal und befreiend: "Ich fühle mich so stark wie nie."