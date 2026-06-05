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Pflege zu Hause

NÖ Pflegescheck 2026: Andrang auf 1.000-Euro-Förderung

© Land NÖ
Riesige Nachfrage in Niederösterreich: Bereits über 22.000 Anträge sind seit Jahresbeginn für den „NÖ Pflege- und Betreuungsscheck 2026" eingelangt.
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Das Land unterstützt damit pflegebedürftige Menschen dabei, möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben zu können – mit 1.000 Euro jährlich.

"Daheim vor stationär" lautet das Motto von Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). „Mit den 1.000 Euro helfen wir den Betroffenen genau dort, wo Unterstützung benötigt wird – in ihrem vertrauten Zuhause."

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Selbst entscheiden, was man braucht

2025 wurden sogar über 27.000 Anträge gestellt! Eine Auswertung zeigt: Ältere nutzen das Geld vor allem für mobile Dienste, Jüngere investieren es in Therapien. Bewusst unbürokratisch gehalten – die Menschen sollen selbst entscheiden, was sie brauchen.

Wer hat Anspruch? Pflegebedürftige ab Pflegestufe 3, Personen ab Stufe 1 oder 2 mit ärztlich bestätigter Demenz sowie Kinder ab Pflegestufe 1. Antrag einfach online über die NÖ-Website stellen – oder telefonisch über die Pflegehotline: 02742 / 9005-9095, Mo–Fr, 8–16 Uhr.

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