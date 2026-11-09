Schlagerstar kehrt seiner Heimat den Rücken!

Der Musiker hat gemeinsam mit seiner Ehefrau einen neuen Lebensabschnitt auf Mallorca begonnen. Das Paar kaufte eine Wohnung im Südwesten der Baleareninsel und begründete diesen Schritt auch mit wachsender Entfremdung von seiner langjährigen Heimatstadt Berlin.

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Wie das "Mallorca Magazin" berichtet, bezogen der Musiker Bernhard Brink und seine Frau Ute eine 150 Quadratmeter große Immobilie mit Meerblick in der begehrten Lage von Bendinat. Das neue Domizil liegt verkehrsgünstig, sodass sowohl der Inselflughafen als auch die historische Altstadt von Palma in nur rund 15 Minuten erreichbar sind.

Das Ehepaar schwärmte unisono von einem wahren Paradies. Die bisherige Berliner Bleibe im noblen Stadtteil Grunewald bleibt zwar weiterhin bestehen, doch der Schwerpunkt des privaten Lebens verlagert sich zunehmend unter die spanische Sonne.

220 Konzerte und kluge Altersvorsorge mit Immobilien

Mallorca ist für den Schlagersänger seit Jahrzehnten vertrautes Terrain. Bereits vor 50 Jahren feierte Brink seine ersten Auftritte am Ballermann, im Laufe seiner langen Karriere folgten rund 220 Konzerte auf der Insel. Aus diesen beruflichen Engagements entstanden zahlreiche dauerhafte Freundschaften mit Einheimischen und Residenten, die ihn wiederholt ermutigten, dauerhaft überzusiedeln.

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Finanziell baute der Sänger klug vor: Mit zielgerichteten Investitionen in Immobilien sorgte er frühzeitig für seine Pension vor.

Harte Kritik an politischer Entwicklung Berlins

Gleichzeitig übte der Künstler deutliche Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen in der deutschen Bundeshauptstadt. Im Interview mit dem Blatt zeigte er sich besorgt über die jüngsten Entwicklungen: "Politisch und gesellschaftlich erschreckt mich die Entwicklung in Berlin zunehmend immer mehr. Es tut mir leid und es ist jammerschade, aber das ist nicht mehr mein Berlin, in das ich Anfang der 1970er Jahre gezogen bin."

Ute und Bernhard Brink. © Getty Images

Auf der Baleareninsel streben die Brinks eine zügige Integration an. Zwar beherrsche der Musiker bislang nur Redewendungen wie die Bestellung eines Bieres und die Bitte um die Rechnung, doch eine Privatlehrerin soll zeitnah für fundierten Spanischunterricht sorgen.

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Respekt vor Einheimischen und anstehende Abschiedstour

Brink betonte, dass der Respekt vor den Einheimischen an erster Stelle stehe und man nicht als typische Touristen auftreten wolle. Im kommenden Jahr steht für den Schlagerstar zudem eine große Abschiedstournee auf dem Programm, ehe der endgültige Ruhestand im sonnigen Bendinat genossen wird.