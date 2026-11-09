Carpendale's: Liebescomeback für Wayne und Annemarie?

Annemarie und Wayne Carpendale sorgen nach ihrer Trennung mit einem gemeinsamen Urlaub in Singapur für Spekulationen. Die Moderatorin und der Schauspieler bezeichnen ihren aktuellen Zustand selbst als kompliziert, wirken in der Öffentlichkeit jedoch vertraut.

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Die Moderatorin Annemarie Carpendale (48) und der Schauspieler Wayne Carpendale (49) sorgen mit einer gemeinsamen Reise nach Südostasien für Gerüchte über eine mögliche Annäherung.

Gemeinsame Zeit in Singapur

Nach einem jüngst absolvierten Aufenthalt in Singapur bezeichnet das frühere Ehepaar seinen aktuellen Zustand als kompliziert. Trotz der offiziellen Trennung zeigen sich die beiden in sozialen Netzwerken gut gelaunt, während der Schauspieler die Moderatorin nach wie vor öffentlich als seine Frau bezeichnet.

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Alte Traditionen

In einem gemeinsamen Beitrag auf der Plattform Instagram blickten die beiden Influencer auf den Aufenthalt im Stadtstaat zurück. Sie verwiesen dabei auf die Dynamik der vergangenen Wochen und erwähnten die fünf gemeinsamen Tage in Singapur mitten in der Formel-1-Saison. Der Asien-Reise kommt zudem eine Bedeutung zu, da das Paar den Ort bereits in früheren Jahren während der gemeinsamen Ehe regelmäßig besucht hatte.

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Hoffnung auf ein Liebes-Comeback

Da die Trennung der beiden ohne öffentlichen Streit verlief, wird in Medienkreisen über eine endgültige Rückkehr zu einer festen Beziehung spekuliert. Das Paar hat zudem einen gemeinsamen achtjährigen Sohn namens Mads.

Ob die beiden nach dem Aufenthalt in Singapur wieder offiziell als Liebespaar zusammenfinden oder den aktuellen Beziehungsstatus beibehalten, ließen Annemarie und Wayne Carpendale bislang offen.