Starkregen brachte Flut - Autofahrer eingeschlossen

Ein heftiges Gewitter über Horn im Waldviertel führte in kurzer Zeit zu mehr als 100 Einsätzen für die Feuerwehr: Starkregen und Sturmböen brachten Überflutungen und vollgelaufene Keller, einige Autofahrer, die eingeschlossen waren, mussten aus ihren Pkw befreit werden.

© FF Horn

NÖ. Mehr als eine Stunde tobte das Gewitter Montagnachmittag im Raum Horn, bei der offiziellen Wetterstation in Horn stand es um 16:20 Uhr bei 66,4 mm Niederschlag am Quadratmeter - laut privater Station in Burgerwiesen sogar bei 92 mm.

Der Bezirk Horn war am Samstag schon einmal von einer heftigen Unwetterfront durchzogen worden. Am Montag bewegte sich der Hotspot der Unwetterzelle in Richtung Bezirk Hollabrunn.

© Instagram

Der Schwerpunkt des aktuellen Gewitters lag im Gebiet der Bezirkshauptstadt Horn. Dort waren die Florianis bis in die Abendstunden bei zahlreichen Gebäuden mit Auspumparbeiten beschäftigt. Auch beim Einkaufszentrum schüttete es wie aus Schaffeln. Der Parkplatz eines Baumarktes war binnen kurzem überflutet, zahlreiche Autos waren eingeschlossen und mussten befreit werden. Auch am Parkplatz eines großen Hotelrestaurants war laut NÖN ein Auto in den Fluten „ertrunken“.

Insgesamt waren 40 Feuerwehren in kürzester Zeit zu 100 Einsätzen alarmiert gewesen.

Das Unwetter zog schließlich langsam in Richtung Retz. Weitere kräftige Gewitter gab es im Wienerwald und bei Bad Vöslau, die sich Richtung Nordosten verlagerten und damit auch den Raum Wien erreichten. Die Folge: kurzfristig auch hier wolkenbruchartiger Regen, Blitzeinschläge, Sturmböen und stellenweise Hagel.