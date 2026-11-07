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Heimlicher Antrag

Katja Burkard und Hans Mahr: Kinder wegen Verlobung stinksauer

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Katja Burkard und Hans Mahr
© Getty Images
Katja Burkard und Hans Mahr haben 2025 geheiratet. Ihre Töchter waren vor der Verlobung nicht eingeweiht und reagierten zunächst verärgert.
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Katja Burkard (61) und Hans Mahr (77) haben mit ihrer Verlobung im Urlaub ihre gemeinsamen Kinder überrascht. Die Moderatorin erzählte dem "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (62) in der RTL-Radio-Talkshow "Herr Llambi lädt ein", warum ihre Töchter nach dem Antrag sauer waren.

Reaktionen auf den Antrag

Die Töchter des Paares erfuhren erst nach dem Antrag von der Verlobung und waren nicht begeistert, dass sie vorab nicht gefragt wurden. Burkard erklärte dazu: "Als wir dann nach Hause kamen und den Kindern das erzählt haben, waren die stinksauer, weil sie haben gesagt, er hätte ja eigentlich auch bei ihnen um meine Hand anhalten müssen." Katja Burkard und Hans Mahr sind seit 1998 liiert und gaben sich 2025 das Ja-Wort.

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Humor und selbstdesignter Ring

An den Kniefall erinnert sich Katja Burkard im Gespräch mit Joachim Llambi mit Humor: "Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn wohl nicht wieder hochkomme." Auch der Ring war eine Überraschung, da Hans Mahr diesen selbst designt hat.

Versöhnlicher Hochzeitstag der Familie

Vor einigen Wochen erinnerten Katja Burkard und Hans Mahr auf Instagram an ihre Eheschließung und feierten am 30. August ihren ersten Hochzeitstag. Zu drei Fotos von der Hochzeit schrieb die Moderatorin: "Heute vor einem Jahr war ich Braut und dann nach 28 Jahren Wilder Ehe finally married." Sie betonte zudem, dass die Kinder letztlich als Trauzeugen dabei waren, schöne Reden hielten und sich witzige Spielchen ausgedacht haben.

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