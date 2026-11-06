Maschmeyer turtelt mit Model – eiskalte Abfuhr von Veronica Ferres

Neue Fotos aus den USA sorgen aktuell für Aufsehen rund um den bekannten Unternehmer Carsten Maschmeyer. Auf der renommierten Luxusmeile Rodeo Drive im kalifornischen Beverly Hills wurde der Investor händchenhaltend mit dem Model Anouchka Lou abgelichtet. Seine Noch-Ehefrau, Schauspielstar Veronica Ferres, reagiert auf Medienanfragen gewohnt zurückhaltend.

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Die Schnappschüsse verbreiteten sich über die sozialen Netzwerke in rasantem Tempo. Ein Instagram-Beitrag eines Bloggers, der die Szenen publik machte, entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem weltweiten Gesprächsthema:

Enorme Reichweite: Mehr als 2,4 Millionen Aufrufe verzeichnet das Posting im Netz.

Mehr als 2,4 Millionen Aufrufe verzeichnet das Posting im Netz. Hohe Interaktion: Über 30.000 Likes und knapp 3.000 Kommentare sammelten sich unter dem Beitrag.

Über 30.000 Likes und knapp 3.000 Kommentare sammelten sich unter dem Beitrag. Markierungen: Zahlreiche Nutzer markierten die Filmikone Veronica Ferres direkt unter den Aufnahmen, um sie auf die Szenen aufmerksam zu machen.

Konfrontiert mit den Bildern, entschied sich Veronica Ferres für eine denkbar knappe Antwort. Ihr Statement zur Situation fiel gewohnt professionell aus: "Kein Kommentar."

Maschmeyer erklärt Straßenszene in Beverly Hills

Aufgrund des enormen öffentlichen Interesses äußerte sich Carsten Maschmeyer persönlich zu den entstandenen Aufnahmen. Gegenüber Medien wiegelte der bekannte Juror aus "Die Höhle der Löwen" jede romantische Verbindung ab. Der Unternehmer erklärte den Hintergrund der Situation: "So vertraut, wie das aussieht, war die Szene gar nicht. Ich habe sie an der Hand genommen, als wir die Straße überquert haben."

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Zudem wird betont, dass das Model Anouchka Lou in einer festen Partnerschaft lebe. Kennengelernt haben sich die beiden Medienberichten zufolge in Südfrankreich. Anouchka Lou lebt in der Metropole Cannes, während Maschmeyer ganz in der Nähe ein Landgut besitzt. Pikantes Detail am Rande: An der sonnigen Côte d’Azur gaben sich Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres im Jahr 2014 das Jawort.

Offizielles Ehe-Aus erfolgte erst Ende August

Dass die Aufnahmen derart intensiv diskutiert werden, liegt nicht zuletzt am geringen zeitlichen Abstand zur offiziellen Trennung. Erst Ende August hatte das prominente Paar nach vielen gemeinsamen Ehejahren das Ende seiner Beziehung verkündet. In ihrer gemeinsamen Stellungnahme betonten beide Partner damals ausdrücklich:

"Wir haben uns bereits vor längerer Zeit und in Freundschaft entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Mit der Zeit ist aus unserer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden. Das Wohl unserer Familie steht für uns an erster Stelle."

Als wesentlichen Trennungsgrund führten die beiden die enorme zeitliche Beanspruchung durch ihre internationalen Karrieren an. Die Verpflichtungen als Schauspielerin und Filmproduzentin auf der einen Seite sowie die umfangreichen Aufgaben als Investor auf der anderen Seite verlangten wiederholt die Anwesenheit an den verschiedensten Orten rund um den Globus – oft weit entfernt von der gemeinsamen Heimat München.

Veronica Ferres setzt Fokus auf weibliche Führungskräfte

Während im Internet intensiv über die Beverly-Hills-Bilder debattiert wird, widmet sich Veronica Ferres voll und ganz ihren beruflichen Projekten. Auf Instagram teilte sie Impressionen von einer renommierten Fachveranstaltung für weibliche Spitzenkräfte. Bei diesem "Women in Leadership"-Event samt Meet & Greet standen weibliche Stärke, unternehmerischer Erfolg und Vernetzung im Vordergrund.

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Ferres richtete dabei motivierende Worte an ihre Community: "Danke an all die inspirierenden Frauen für diesen wunderbaren Austausch! Bleibt furchtlos und geht euren eigenen Weg!" Ein Leitspruch der Darstellerin passt dabei treffend zu den aktuellen Ereignissen: "Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen."