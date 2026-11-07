Nico Santos lässt die Stadthalle beben

Am Montag kommt der Pop-Schnuckel mit der neuer CD "POV" und allen Hits nach Wien,

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"Es wird eine sehr große und vor allem dreisprachige Show. Also eigentlich drei Konzerte in einem. Das Publikum kann dabei für zweieinhalb Stunden alle Sorgen vergessen. Ich garantiere höchstpersönlich dafür, dass wir alle eine gute Zeit haben werden." Pop-Schnuckel Nico Santos gibt via oe24 die Direktiven zur Konzert-Party der Woche: Am Montag rockt der "Voice"-Coach die Wiener Stadthalle.

Nico Santos sorgt für Kreischalarm in WIen © Luk&Simon

Neben der Essenz der neuen extrem persönlichen CD "POV" rund um den Chart-Kracher "Optimist" setzt Santos dabei auch Coverversionen von Santana ("Maria Maria"), Kontra K ("Die Sonne") oder Blur ("Song 2") auf die fast 30 Songs starke Setlist. Seine Megahits "Rooftop" und "Play With Fire" ja sowieso.