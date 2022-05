Schwere Krawalle vor Conference-League-Finale in Tirana

Wie die albanische Polizei mitteilte, wurden mindestens zehn Polizisten und zwei weitere Menschen verletzt. Zu den Krawallen sei es gekommen, weil die Anhänger jeweils versucht hätten, in den Bereich der anderen Gruppe zu stürmen, hieß es weiter. Es gab 60 Festnahmen.

Roma's Ultras ???????? fighting with the police last night in Tirana ???????? #asroma #RomaFeyenoord pic.twitter.com/944iEnvCsr