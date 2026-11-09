Lilly packt aus: Becker-Verlobung zerstörte sie!

In der Dokumentation "Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende" gewährt Lilly Becker intime Einblicke in ihre emotionale Vergangenheit mit dem früheren Tennisstar.

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Einen berührenden Ausschnitt aus der TV-Produktion veröffentlichte der Sender Sky Deutschland unter dem Titel "Für den einen Liebesglück, für die andere Herzschmerz" in den sozialen Netzwerken. Darin erinnert sich Lilly Becker an jenen folgenschweren Moment, als sie von der überraschenden Liaison zwischen Boris Becker und Sandy Meyer-Wölden erfuhr.

Unmittelbar nach der Hiobsbotschaft habe sie im Internet nach Bildern ihrer Nebenbuhlerin gesucht. Ihr erster spontaner Gedanke sei von Verunsicherung geprägt gewesen: "Wow, sie ist hübsch und viel jünger."

Flucht nach Ibiza und überwältigender Liebeskummer

Der Schock über die bevorstehende Heirat ihres Ex-Partners traf sie mit voller Wucht. Lilly Becker flüchtete auf die spanische Ferieninsel Ibiza, um Abstand zu gewinnen, doch die seelische Belastung wuchs ins Unermessliche: "Ich habe mich noch nie so hässlich, alt und ungewollt gefühlt."

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Der emotionale Schmerz war derart überwältigend, dass selbst Ablenkungsversuche fehlschlugen. Sie gestand rückblickend: "Ich konnte nicht mal genug trinken, um ihn zu vergessen. So schlecht ging es mir."

Liebes-Comeback und Heirat in St. Moritz

Die Beziehungshistorie der Beteiligten nahm im Anschluss eine bemerkenswerte Wendung. Nachdem Boris Becker und Lilly bereits ab 2005 für zwei Jahre ein Paar gewesen waren, fanden sie nach dem abrupten Ende der Blitz-Verlobung mit Meyer-Wölden wieder zusammen.

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Im Juni 2009 folgte die Traumhochzeit in St. Moritz, ein Jahr später die Geburt des gemeinsamen Sohnes Amadeus. Im Mai 2018 zerbrach die Ehe schließlich, die Scheidung wurde 2023 rechtskräftig vollzogen.

Neue Lebenswege der Beteiligten

Auch die anderen Protagonisten des damaligen Liebeswirrwarrs schlugen neue Wege ein. Alessandra Meyer-Wölden heiratete 2010 Comedian Oliver Pocher, mit dem sie drei Kinder bekam, ehe sie sich 2013 trennten. Aus einer späteren Ehe mit einem US-Geschäftsmann stammen zwei weitere Kinder.

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Boris Becker fand nach seiner ersten Ehe mit Barbara Becker, aus der die Söhne Noah und Elias stammen, sowie seiner Vaterschaft von Anna Ermakova, neues Glück: Im September 2024 heiratete er Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er 2025 eine gemeinsame Tochter begrüßte.