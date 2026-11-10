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Heftige Details

"PUR"-Star Engler: Lebensgefahr nach Herzinfarkt

Stars Redaktion
von
Hartmut Engler
© Redferns
PUR-Frontmann Hartmut Engler schwebte nach einem schweren Herzinfarkt in akuter Lebensgefahr. Im Interview sprach der Musiker nun offen über die dramatischen Stunden.
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Am Montag, 30. November, startet die kommende Tournee der Band PUR mit insgesamt zwölf Konzerten.

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Fast gestorben

Dass der 64-jährige Frontmann Hartmut Engler überhaupt wieder auf der Bühne stehen kann, gleicht einem Wunder. Im November 2025 erlitt der Musiker einen schweren Herzinfarkt, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte. Monatelang zog er sich daraufhin vollständig aus der Öffentlichkeit zurück, während die Zukunft seiner musikalischen Laufbahn auf der Kippe stand.

Das Star-Foto des Tages

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Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle.

© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West.

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© WWD via Getty Images

Frau im eleganten Outfit mit Pelzschal und großer Sonnenbrille steht auf einer Stadtstraße.

Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten.

© Instagram

Dramatischer Notfall am Morgen

Der lebensgefährliche Anfall traf den Sänger völlig unvorbereitet nach dem morgendlichen Training auf dem Hometrainer.

Plötzlich traten alarmierende körperliche Reaktionen auf:

  • Heftige und unerwartete Übelkeit
  • Eine massive innere Unruhe

Starker Schweißausbruch

Seine Lebensgefährtin Katrin (47) drängte umgehend auf ärztliche Hilfe, doch der Musiker zögerte zunächst. Erst nach drei Stunden ließ er sich in die Praxis seiner Hausärztin bringen, die den akuten Ernst der Lage erkannte und den sofortigen Transport mit Blaulicht veranlasste. Im Herzkatheterlabor der Klinik stellten die Mediziner einen Riss an der Herzvorderwand und ein verschlossenes Blutgefäß fest.

Bald sind PUR wieder auf der Bühne zu sehen
Bald sind PUR wieder auf der Bühne zu sehen © Getty Images

Rettung durch schnellen Eingriff

Auf dem Operationstisch setzten die Ärzte einen Stent ein, um die lebensnotwendige Durchblutung wiederherzustellen: "Ich habe erst auf dem OP-Tisch begriffen, dass die Ärzte gerade alles dafür taten, damit ich am Leben bleibe. Mir wurde so ein zweites Leben geschenkt." Ein behandelnder Mediziner betonte anschließend, wie knapp die Rettung war, da viele Patienten mit diesem Befund das Krankenhaus nicht lebend erreichen. Nach vier Wochen in einer Rehaklinik machten ihm die Ärzte Hoffnung auf eine Rückkehr in den Beruf, sofern er seinen Lebensstil anpasse.

Vorbereitung auf neue Tournee

Heute kommt der Sänger mit seiner verbleibenden Herzleistung gut zurecht, benötigt aufgrund einer diagnostizierten Herzinsuffizienz jedoch täglich elf Medikamente – sieben Tabletten am Morgen und vier am Abend. Physisch fühle er sich bereit für die anstehenden Auftritte, auch wenn sich Faktoren wie Adrenalin und Bühnenaufregung vorab kaum simulieren ließen.

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